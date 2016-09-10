Авторитетный спортивный функционер Бекет Махмутов поздравил Тимура Кулибаева с юбилеем
Один из самых известных и уважаемых спортивных функционеров страны Бекет Махмутов поздравил председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, вице-президента Международной ассоциации бокса, главу Национального олимпийского комитета РК Тимура Кулибаева с днем рождения, передает Kazpravda.kz. "За годы Независимости Казахстан совершил большой прорыв в различных отраслях, в том числе в экономике, а также в других сферах. Без преувеличения можно сказать, что во многих этих успехах немалая роль принадлежит именно Тимуру Кулибаеву", – говорит 1-й вице-президент АИБА (1996–2006), почетный президент республиканской федерации дзюдо, вице-президент КФБ Бекет Махмутов.
Он подчеркнул, что вся спортивная общественность республики воодушевлена, что Национальный олимпийский комитет возглавляет человек, неравнодушный к спорту.
"Миллионы поклонников отечественного спорта могут быть уверенными, что обозначенные Вами цели и приоритеты в полной мере реализуются. Ваша слаженная работа на разных должностях заслуживает самых теплых слов. Личным примером Вы показываете всем окружающим и особенно молодому поколению свою любовь и отношение к Родине!" – говорится в поздравлении.
Махмутов отметил, что когда в 2009 году Казахстанскую федерацию бокса возглавил Тимур Кулибаев, боксерская общественность была уверена, что самому ударному виду спорта пойдет на пользу опыт и умение крупного управленца, добившегося больших успехов в развитии отечественной экономики.
"Тимур Кулибаев на руководящие должности федерации назначил людей из команды креативных менеджеров. Работа пошла по всем фронтам. По инициативе президента КФБ в руководство региональных федераций пришли люди из бизнеса, неравнодушные к боксу, которые начали активно развивать данный вид спорта на местах. Бокс – единственный в стране вид спорта, представители которого на всех Олимпийских играх завоевывают для Казахстана золотые награды. Мировое признание просто так не заслужишь, оно приходит только за упорную работу", – отметил опытный функционер.
В завершение Бекет Махмутов пожелал Тимуру Кулибаеву успехов во всех начинаниях и благополучия.
"Искренне поздравляю Тимура Аскаровича с 50-летним юбилеем. От всей души желаю президенту Национального олимпийского комитета крепкого здоровья, благополучия и процветания, успехов во всех делах!" – заявил Бекет Махмутов.