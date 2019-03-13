Общество
Авторские и смежные права в странах ЕАЭС будут защищены
Лаура Тусупбекова
Авторские и смежные права в странах ЕАЭС будут защищены. Ратификацию соответствующего соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как отметил министр юстиции Марат Бекетаев, данное соглашение направлено на обеспечение имущественных прав казахстанских авторов через коллективное управление правами на территории ЕАЭС.

"Соответственно,имущественные права авторов государств, входящих в Союз, будут обеспечиваться на территории Республики Казахстан", – отметил он.

Согласно документу, право авторов на вознаграждение на территории Евразийского экономического союза осуществляется посредством коллективного управления.

"В этой связи соглашение регулирует общие способы коллективного управления путем установления основных принципов, прав и обязанностей организации коллективного управления и форм их государственного контроля. Соглашение регламентирует вопросы распределения и выплаты вознаграждений авторам, обязательного аудита и ответственности организации коллективного управления за невыполнение обязательств", – пояснил он. 

Также, согласно соглашению, организации имеют право удерживать до пятидесяти процентов от суммы вознаграждения, собранного для покрытия своих расходов и специальных фондов.

"Однако каждое государство-член может установить минимальный порог общего размера для такого вычета в своем законодательстве. Например, в соответствии с национальным законодательством, суммы, необходимые для покрытия расходов организаций, не должны превышать тридцать процентов от общей суммы вознаграждения", – отметил министр.

Кроме того, соглашение предусматривает новый механизм для национального законодательства в области интеллектуальной собственности. В частности, соглашение устанавливает требование по обеспечению доступа авторов к аудиторскому отчету в течение пяти лет на сайте организаций.

"Это обеспечит прозрачность деятельности организации коллективного управления", – отметил министр.

По его словам, вопросы, не регламентированные соглашением, будут регулироваться национальным законодательством.

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