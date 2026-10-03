Автосервис в собственном дворе

Бизнес-идея пришла к Ермеку полтора года назад, когда он узнал о госпрограмме «Ауыл аманаты». Сельчанин обратился в СПК «Қонаев», где ему помогли оформить документы, выдали кредит в размере 9,2 млн тенге под льготные 2,5% годовых. На заемные средства предприимчивый автомеханик приобрел два автомобильных подъемника, сварочный аппарат и другие инструменты.

Сегодня ИП «Ултанбеков» выполняет комплекс работ, включая ремонт ходовой части, автомобильного кузова и других узлов. Вместе с хозяином СТО трудятся два его наемных помощника.

– С каждым годом наше село растет, соответственно, увеличиваются автомобильный парк и спрос на услуги автосервиса, – поясняет индивидуальный предприниматель. – С учетом опыта прежней работы имею обширную клиентскую базу и стремлюсь досрочно погасить основной долг по кредиту. В дальнейшем рассчитываю взять новый заем и расширить автомастерскую.

По информации пресс-службы СПК «Қонаев», задача прог­раммы «Ауыл аманаты» – повышение благосостояния сельских жителей путем предоставления им льготного финансирования на открытие малых предприятий. С 2023 года в Алматинской области на эти цели выделено около 13 млрд тенге, профинансировано свыше 1 500 проектов. Создан ряд сельхозкооперативов в сферах животноводства, птицеводства, рыбоводства, садоводства, а также в области услуг и переработки мяса, молока, зерна.

Кроме того, развивается малый бизнес, специализирующийся на выпуске мебели, стройматериалов, бытовой химии, музыкальных инструментов и другой продукции. В частности, открылись 15 мастерских, где изготавливают юрты, а также швейные, кожевенные и металлопрокатные цеха. В этом же перечне перепелиная ферма, тепличные комплексы, в которых помимо овощей выращивают цветы, клубнику, арбузы и виноград.

Как отмечает один из участников программы – пчеловод Манасбек Сарыбаев, наладивший поставки меда за рубеж, господдержка сельского предпринимательства – важное дело. Благодаря этому в села возвращается молодежь, уехавшая в города в поисках лучшей жизни. Аул начнет процветать, если в нем будут созданы соответствующие условия для предприимчивых и инициативных.