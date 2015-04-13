Общество
Автошоу "Форсаж" прошло в Астане
В Астане Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта было организовано грандиозное автошоу "Форсаж", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщается, мероприятие началось с автопробега сорока тюнингованных автомашин. Автомобили взяли старт со СК "Казахстан", проехав по городу, закончили свой путь возле парковки ТРЦ "Сарыарка". Здесь состоялась автовыставка. На взгляд зрителям были представлены сорок самых интересных автомобилей столицы. В это же время проходило автошоу, где столичные автолюбители десяти машин смогли продемонстрировать навыки экстремального вождения.

"Всем участникам события были выданы грамоты. Автошоу проводится в столице уже четвертый год. Организованное мероприятие Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Астаны состоялось в рамках трех акций: "Астана – город без наркотиков" (при поддержке управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны), "Поможем детям детского дома!" (благотворительная акция для детей из КГУ "Детский дом" акимата Астаны при поддержке столичного акимата), а также "Мы – за безопасное движение на дорогах" (при поддержке УДП Астаны)", – говорится в распространенной информации.

По словам Руслана Басаева, секретаря ОО ФАМС по Астане, основной целью данного мероприятия являлось привлечение детей к спорту, а также популяризация и пропаганда Правил дорожного движения.

На сегодня у федерации в планах – проведение 9 подобных мероприятий в этом году.

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