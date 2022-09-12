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Автосимволы эпохи
Наталья Денисова, Кызылординская область

Город Байконыр украшают сразу два памятника, посвященные советской милиции.

Один из них – советский милицейский автомобиль ГАЗ-69. Он установлен на постаменте во дворе местного УМВД России на комплексе «Байконур» (город Байконыр находится в аренде у РФ в составе космодрома. – Авт.)

У модели автомобиля ГАЗ-69 интересная история. Он производился на горьковском, а затем ульяновском конвейере всего два десятилетия, но захватил три разные эпохи: родился при Сталине, юность и зрелость «козлика», так в народе называют это авто, пришлись на оттепельные годы – время великих строек, духовного подъема и освоения целины. Захватил он также и брежневскую эпоху развитого социализма.

Грузопассажирский милицейский внедорожник советского периода хорошо зарекомендовал себя: на задание в нем могли выехать 8 милиционеров, было здесь куда посадить служебную собаку и положить ящики с инструментами для криминалистов. Полный привод позволял преследовать правонарушителей по снегу и бездорожью. Окна у милицейских газиков уменьшили в размерах настолько, чтобы взрослый человек не мог в них пролезть. Со временем брезентовый верх заменили на металлический для усиления надежности при перевозке задержанных граждан. В СССР в некоторых отделениях милиции, кстати, такие машины служили до 80-х годов.

Недалеко от автомобиля установлен на отдельном постаменте и советский милицейский мотоцикл марки «Урал».

В довоенное время в частях НКВД СССР в основном использовались мотоциклы ПМЗ-А-750, выпускавшиеся в период с 1935 по 1939 год на Подольском механическом заводе в Подмосковье, и именно их можно назвать первыми милицейскими мотоциклами.

После Великой Отечественной войны на службу принималась разная техника, но все же основным мотоциклом милиции тех лет стал М-72, хотя и ИЖ-49 было немало. При этом до 1953 года милицейский мотоцикл можно было встретить практически любого цвета – единообразие было введено лишь приказом МВД от 31 декабря 1953 года – «О специальной окраске легковых автомобилей органов милиции», стандартизировавшим окраску милицейских автомобилей и мотоциклов. Именно тогда и поя­вилась первая цветовая схема, включавшая в себя основной синий цвет с красными полосами.

Немного позже на службе ГАИ стали применять в основном мотоциклы «Урал». Но и старые модели не спешили списывать, ибо новые поступали в органы правопорядка хаотично, и в каждом регионе необъятной страны запомнились свои мотоциклы – М-62, М-61, К-750 и другие, исправно служившие не одно десятилетие. Мотоциклы марки «Урал» были самыми многочисленными из всех марок, состоявших на службе Госавтоинспекции.

В эпоху развитого социализма мотоциклы начали дорабатывать специально для службы в милиции в целом и ГАИ –в частности, устанавливая дополнительное оборудование, а также изменяя некоторые детали. Например, на некоторых «Уралах» ставились генераторы увеличенной мощнос­ти. И окрашивать милицейские мотоциклы стали в желто-синий цвет. Такой мотоцикл, ярко-желтый «Урал», в качестве памятника сохранен и в Байконыре.

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