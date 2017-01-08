Автосообщение по трассе М-39 возобновят Казахстан и Узбекистан

Казахстан и Узбекистан возобновят автомобильное сообщение по трассе М-39. Переговоры по этому вопросу прошли в Южном Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.
В акимате ЮКО состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Узбекистан Ерика Утембаева с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РУ Ильхомом Нематовым. Также во встрече приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр и аким области Жансеит Туймебаев. Стороны обсудили вопросы улучшения и развития братских отношений между двумя государствами.
На повестке дня был рассмотрен вопрос о сдаче в эксплуатацию обновленной автодороги М-39 (887,8 км – 911,9 км), которая проходит по территории Мактааральского района, а также о строительстве пункта пропуска на данном участке. В частности, на сегодня жители Ташкента смогут попасть в Самарканд, минуя объездную дорогу через Джизак, сократив расстояние с 89 до 24,5 км.
"После сдачи в эксплуатацию обновленная автодорога сократится до 65 километров. Это поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами и развитию торговли и туризма. Кроме того, надеюсь, что усилится связь между столицей Узбекистана Ташкентом и Южно-Казахстанской областью", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Узбекистан Ерик Утембаев.
Вместе с тем, по его словам, в приграничной зоне будет построен специальный пост, где будет осуществляться контроль товарооборота, который не будет облагаться налогом. Как ожидается, реконструкция автодороги будет завершена и сдана в эксплуатацию в феврале 2017 года.
После достигнутых двухсторонних соглашений по данному проекту рабочая группа подписала протокол. Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр и посол по особым поручениям МИД РУ Ильхом Нематов выразили уверенность, что подписание этого документа поможет укрепить международные экономические связи и улучшить товарооборот.
В завершение встречи Ильхом Нематов поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную поддержку в данном вопросе и отметил, что эта встреча является хорошим примером в развитии сотрудничества с соседними странами.
"Мы приехали с благородной миссией – обсуждать вопрос возможного возобновления движения по автодороге М-39. В 1998 году мы подписали двустороннее соглашение об использовании дороги М-39 24,3 км. В ближайшее время дорогу откроем и, я надеюсь, возобновим движение по этой дороге", – сказал Нематов.
В акимате ЮКО состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Узбекистан Ерика Утембаева с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РУ Ильхомом Нематовым. Также во встрече приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр и аким области Жансеит Туймебаев. Стороны обсудили вопросы улучшения и развития братских отношений между двумя государствами.
На повестке дня был рассмотрен вопрос о сдаче в эксплуатацию обновленной автодороги М-39 (887,8 км – 911,9 км), которая проходит по территории Мактааральского района, а также о строительстве пункта пропуска на данном участке. В частности, на сегодня жители Ташкента смогут попасть в Самарканд, минуя объездную дорогу через Джизак, сократив расстояние с 89 до 24,5 км.
"После сдачи в эксплуатацию обновленная автодорога сократится до 65 километров. Это поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами и развитию торговли и туризма. Кроме того, надеюсь, что усилится связь между столицей Узбекистана Ташкентом и Южно-Казахстанской областью", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Узбекистан Ерик Утембаев.
Вместе с тем, по его словам, в приграничной зоне будет построен специальный пост, где будет осуществляться контроль товарооборота, который не будет облагаться налогом. Как ожидается, реконструкция автодороги будет завершена и сдана в эксплуатацию в феврале 2017 года.
После достигнутых двухсторонних соглашений по данному проекту рабочая группа подписала протокол. Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр и посол по особым поручениям МИД РУ Ильхом Нематов выразили уверенность, что подписание этого документа поможет укрепить международные экономические связи и улучшить товарооборот.
В завершение встречи Ильхом Нематов поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную поддержку в данном вопросе и отметил, что эта встреча является хорошим примером в развитии сотрудничества с соседними странами.
"Мы приехали с благородной миссией – обсуждать вопрос возможного возобновления движения по автодороге М-39. В 1998 году мы подписали двустороннее соглашение об использовании дороги М-39 24,3 км. В ближайшее время дорогу откроем и, я надеюсь, возобновим движение по этой дороге", – сказал Нематов.