Автострада не станет преградой

В преддверии зимнего сезона в рес­публике формируются необходимые запасы противогололедных материалов – песка, мелкого щебня и соли, готовится и обновляется специализированная дорожная техника. О том, как организованы эти мероприятия, на днях в ходе пресс-тура журналистам рассказали на примере ДЭУ № 86, что в Акмолинской области.

По информации АО «НК «КазАвтоЖол», на предстоящий зимний сезон дорожными эксплуатационниками заготовлено 125 тыс. 534 кубометра песка, 250 тыс. 552 кубометра мелкой щебенки, 99 тыс. 794 кубометра соли. Особое внимание уделяется северным регионам, где в первую очередь делаются запасы необходимых инертных материалов.

Представители ТОО «КАЖ-сервис» продемонстрировали новые машины, поступившие в дорожные подразделения, показали их возможности, рассказали о применении техники при зимнем и летнем содержании автотрасс.

В целом за последние два года парк дорожных служб пополнился на 1 800 единиц специализированной техники. К зимнему сезону, как заверил заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев, дорожные службы по республике готовы в среднем на 94%. В разрезе регионов этот показатель составляет от 90 до 100%.

Масштаб работы дорожников особенно заметен зимой. К примеру, за прошедший сезон с республиканских трасс было убрано порядка 47 млн кубометров снега, обеспечено сопровождение 711 тыс. автомобилей, помощь оказана 2,4 тыс. гражданам.

– Содержание дороги – ежедневная работа, которая не прекращается ни летом, ни зимой. Главная задача для нас – обеспечение безопасного и стабильного проезда. В течение года дорожные службы проводят ямочный ремонт, обновляют дорожную разметку и знаки, ремонтируют и заменяют барьерные ограждения, следят за состоянием элемен­тов безопасности дорожного движения, а также за содержанием объектов придорожной инфраструктуры, – отметил Нурхат Акылтаев.

Но на этом работа не заканчивается, поскольку, как в свою очередь добавил генеральный директор ТОО «КАЖ-сервис» Марат Сулейменов, в период сложных погодных условий бульдозеристы, водители самосвалов, дорожные рабочие, мастера и диспетчеры находятся непосредственно на дороге. Ведь от оперативности и слаженности их действий зависит безо­пасность тысяч людей.

В последнее время традиционные методы работы постепенно уступают место цифровым решениям. По словам Марата Сулейменова, раньше сотрудники ТОО «КАЖ-сервис», выезжая на дорожные участки, фиксировали результаты работы в бумажных отчетах и чек-листах. Затем информация из разных филиалов поступала в виде сканов, фотографий и таблиц Excel, после чего данные приходилось собирать вручную, систематизировать и анализировать.

Сейчас же многие из этих процессов переводятся в единую цифровую систему. Специалисты используют мобильное приложение, в котором фиксируются выезд, выполненные работы и результаты проверки. Приложение работает как онлайн, так и офлайн. Это особенно важно для тех участков трасс, где отсутствует Интернет или мобильная связь. После восстановления соединения данные автоматически передаются на центральный сервер.

Таким образом, система фиксирует дату, время и местоположение сотрудника, тогда как GPS-трекинг позволяет отслеживать маршрут передвижения. Далее уже на рабочем месте заполняется электронный чек-лист, отмечаются выполненные задачи с приложением материалов фото- и видеофиксации.

Для руководителей предусмотрена отдельная панель управления. Через нее можно отслеживать активность сотрудников, просматривать электронные журналы, фото- и видеоматериалы, формировать отчеты. К этой системе уже подключены все 17 областных филиалов «КАЖ-сервиса».

Следующим этапом станет интеграция системы цифрового патрулирования с круглосуточным контакт-центром 1403. Сейчас прорабатывается механизм, при котором после регистрации обращения диспетчер сможет передавать информацию ответственному специалисту прямо на мобильное приложение.

Тот сможет принять обращение в работу, выполнить необходимые действия и отметить результат в системе. То есть весь процесс – от регистрации обращения до его исполнения – планируется перевести в единый цифровой контур. Такая система, полагают в компании, должна не только ускорить обработку обращений, но и повысить оперативность реагирования на дорожные ситуации.

Также во время пресс-тура были затронуты вопросы безопасности на трассах. Нурхат Акылтаев привел несколько причин, негативно влияющих на нее.

По его словам, при анализе ДТП учитываются техническое состояние автомобилей, соблюдение скоростного режима и состояние дорожной инфраструктуры. Говоря о качестве дорожного покрытия, представитель АО «НК «КазАвтоЖол» пояснил, что на функциональность асфальтированной поверхности значительное негативное влияние оказывает многотонный грузовой транспорт с многократным превышением допус­тимой нагрузки на ось.

– В ряде случаев мы видим, что регулярное движение перегруженных фур ускоряет разрушение дорожного покрытия. Это явно наблюдается на отдельных участках трасс, и данные явления фиксируют как лаборатории компаний, которые строят дороги, так и государственные лаборатории, – добавил Нурхат Акылтаев.

Дорожные службы отслеживают нап­равления движения перегруженного автотранспорта, где покрытие разрушается наиболее интенсивно, и принимают меры. Однако на комфортное передвижение по автострадам влияет не только состояние проезжей части. Важную роль играют придорожные санитарно-гигиенические узлы.

В «КазАвтоЖоле» признают, что не все санитарные объекты сегодня находятся в надлежащем состоянии. По­этому компания постепенно сокращает количество холодных туалетов и увеличивает число более благоустроенных санитарных объектов.

О проблемах на трассах водители могут сообщать в круглосуточный контакт-центр 1403. Обращение будет зарегистрировано и передано ответственным сотрудникам, которые должны принять необходимые меры и зафиксировать результат. В дальнейшем именно такая обратная связь должна стать частью единой цифровой системы, о которой говорилось выше.