Автострада определяет логику движения

Инфраструктура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

У большого города есть особенность – чем быстрее он растет, тем сложнее ему становится делить одну и ту же дорогу между теми, кто в нем живет, и теми, кто лишь проезжает мимо. Шымкент сегодня оказался именно в таком положении. Через мегаполис проходят важные автомобильные маршруты, связывающие юг Казахстана с другими регионами респуб­лики и соседними государствами. Теперь для транзитного движения здесь создают отдельный путь – 50-километровое объезд­ное шоссе.

фото пресс-службы горакимата

Строительство новой автотрассы началось в Шымкенте с закладки ее основания. Четырехполосная дорожная трасса должна пройти за пределами городской застройки и связать въезд со стороны Алматы по автодороге Алматы – Термез с Северной объездной и направлением на Ташкент.

Если посмотреть на проект с точки зрения обычного водителя, все довольно просто: те, кому нужно попасть именно в Шымкент, смогут воспользоваться городскими дорогами, у тех же, кто едет дальше, появится возможность объехать город. Но за этой на первый взгляд простой схемой стоит серьезная перестройка транспортной сис­темы мегаполиса.

Сегодня грузовому автотранспорту, курсирующему между крупными городами и странами региона, приходится взаимодействовать с городским транспортным потоком. В итоге многотонные грузовые фуры и легковушки оказываются на одних направлениях, а это увеличивает нагрузку на проезжую часть. После появления объездного маршрута значительная часть транзитных транспортных средств сможет передвигаться по внешнему контуру, что особо важно для направления Алматы – Ташкент. По новой дороге смогут передвигаться автомобили, которым не требуется заезжать в Шымкент. В том числе речь идет о перевозках в направлении Китая. Таким образом магистраль должна стать своего рода фильтром, отделяющим транзит от местного движения.

Для самого Шымкента это означает возможность по-другому распределить транс­портные потоки. Улицы, которые сегодня работают одновременно на жителей и транзит, постепенно смогут выполнять прежде всего свою непосредственную функ­цию. В конечном счете от этого зависит не только пропускная способность дорог, но и безопасность движения.

Но значение новой трассы не ограничивается разгрузкой улиц. Ведь вокруг транспортных магистралей со временем меняется и само пространство. Шоссе протяженностью в 50 км послужит импульсом к развитию придорожных производственных, логистических, торговых и сервисных объектов. Создаст условия для дальнейшего освоения прилегающих территорий. Не случайно на церемонии старта этого инфраструктурного проекта аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что новый маршрут позволит рациональнее распределить автотранспортное движение и выполнить поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, уделяющего особое внимание развитию транспортной инф­раструктуры и укреплению транзитного потенциала республики.

– Для шымкентского бизнеса, – подчерк­нул Габит Сыздыкбеков, – транспортная доступность зачастую выступает одним из ключевых условий выбора территории. Ведь там, где появляется удобный выезд на крупные магистральные направления, возникают предпосылки для формирования новых экономических зон. Поэтому дорожное строительство в данном случае, по мнению городских властей, становится частью более масштабного процесса территориального развития. На трассе предусмотрены интеллектуальные транспортные системы и необходимая инженерная инфраструктура. То есть новая дорога призвана стать не просто альтернативным маршрутом, но и полноценным элементом современной транспортной сети.

Строительство даст работу более чем 500 специалистам. После завершения проекта и ввода шоссе в эксплуатацию его обслуживанием будут заниматься около ста человек. Предусмотрена платная модель проезда, полученные средства планируется направлять на содержание объездной магистрали.

Для столь протяженной трассы вопрос эксплуатации не менее важен, чем строительство. Дорога должна оставаться рабочим инструментом транспортной системы и после того, как строительная техника покинет объект.

Есть у проекта и более широкий регио­нальный смысл. Шымкент находится на важном направлении между Казахстаном и Узбекистаном, поэтому изменение транспортной схемы города затрагивает не только жителей мегаполиса. От того, насколько удобно организовано движение, зависят рост перевозок, деловые связи и сообщение между регионами.

Новая дорога также должна улучшить транспортное сообщение с туристическими дестинациями, в том числе в горных районах. Получается, что одна загородная автострада одновременно решает несколько задач – от четкой организации транзитных перевозок до расширения межрегиональных связей.

Для Шымкента, который продолжает развиваться, это особенно важно. Городская инфраструктура не может оставаться статичной: когда меняются размеры мегаполиса, растет количество автотранспорта. Новые кварталы, деловые территории и производственные площадки требуют новых связей, а международный транзит – маршрутов, которые бы не проходили через жилые кварталы с их обилием светофоров, переходов и перекрестков.

Именно поэтому нынешнее строительство можно рассматривать не как изменение отдельного участка дорожной сети, а как трансформацию всей транспортной логики автомобильного движения Шымкента.

#Шымкент #инфраструктура #автострада

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