​Автотренды родных дорог

Кто как



Ни для кого не секрет, что и в новом году автопроизводители будут бороться за покупателя, невзирая на продолжающийся экономический кризис. В этом мирном, но далеко не благодушном противостоянии они будут делать ставку на различные критерии, ведь стратегии развития у всех разные, различные и клиенты.

Европейцы будут привычно давить на качество, для которого не­обязательны громкие рекомендации и комфорт, не нуждающийся в излишних комплиментах. Их визави из Японии, чьи марки также широко известны, будут упорно в этом конкурировать со Старым Светом.

А вот корейцы и китайцы пойдут другим путем: Страна утренней свежести постарается продемонстрировать амбициозность, а Поднебесная – предложит множество новинок. Причем если ранее КНР производила дешевые машины низкого качества, то теперь эта страна выходит на новый уровень, догоняя главных конкурентов по региону.

Классические решения

В первую очередь стоит отметить новое поколение Audi Q5, разработка которого должна завершиться до конца нынешнего года. Новинка получит посвежевшую внешность с шестиугольной решеткой радиатора, зауженной оптикой, трехмерными задними фонарями и более покатым лобовым стеклом. На Audi Q5 2016/;17 дебютирует новый бензиновый мотор объемом 2,0 литра, развивающий порядка 190 л. с. и отличающийся высокой экономичностью. Начало продаж нового Q5 в Европе предварительно намечено на вторую половину 2016 года.

Японцы решили ответить максимально эффектно. Кстати, их новый седан Nissan даже носит второе «имя» – Maxima. Выход автомобиля на рынок запланирован в 2016 году.

В рамках обновления данная модель получила впечатляющий экстерьер с рельефными боковинами, многогранной оптикой и крупной решеткой радиатора, что позволило совместить в дизайне автомобиля характер спорткара и традиционного седана. Дополняет картину 3,5-литровый двигатель с отдачей ровно 300 л. с., работающий в паре с вариатором.

Если же для вас автомобиль – это своеобразный талисман успеха, то к вашим услугам новый французский седан Renault Talisman. Данная модель получила брутальную внешность, светодиодную оптику сложной архитектуры, комфортабельный салон, 608-лит­ровый багажник (один из самых вместительных в D-классе) и обширную линейку моторов с отдачей в диапазоне 110–200 л. с., в которой нашлось место как бензиновым, так и дизельным агрегатам.

А еще французы – известные «мас­кировщики». Так внешность их нового компактного хэтчбека Renault Kwid конкретно стилизована под кроссовер. Новинка построена на новой модульной платформе CMF-A, позиционируется как бюджетное авто и является глобальной моделью, т. е. будет продаваться по всему миру. Случится это в любом случае не ранее чем во второй половине 2016 – начале 2017 года.

Впрочем, «подделывать» ставшими популярными кроссоверы стали и корейцы.

Концерн Hyundai подготовил к выпуску свой новый городской паркетник, получивший имя Creta. Новинка уже была протестирована в российских климатических и дорожных условиях и, по словам разработчиков, проявила себя идеально. Согласитесь, это само по себе уже дорогого стоит.

Так вот, компактный Hyundai Creta – тоже выполнен в стилистике европейских кроссоверов. Под капотом паркетника разместятся бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,4 до 2,0 лит­ра, мощность которых варьируется в пределах 90–160 л. с.

Что ж, наступающий год покажет: предпочтет ли клиент традиционную классику или «клюнет» на «гибридные» новинки от автопроизводителей.

На КРОССовер приглашаются…

А теперь от недешевых и некитайских «подделок» перейдем, собственно говоря, к упомянутым кроссоверам, раз уж речь зашла об этом виде машин.

Производитель Jaguar собирается представить кроссовер F-Pace. Длина автомобиля составляет почти 5 метров, ширина немногим более 2, клиренс – 210 мм. В начальной комплектации автомобиль будет оснащен 180-сильным дизельным мотором и 8-ступенчатой трансмиссией. Средний расход топлива составит около 6 литров. Правда, судя по темпам разработки, модель рис­кует появиться в продаже не ранее 2017 года. Однако, учитывая интерес поклонников Jaguar к этой «автоживности», производитель, быть может, и поторопится…

…Иначе это место займет Lexus RX 4 – новый кроссовер 4-го поколения. Он получил оригинальный японский стиль и лучшее оформление, стал роскошнее внутри, чуть крупнее, обзавелся несколькими атрибутами изысканности. При этом автомобилю удалось сохранить привлекательную гибридную модификацию, а также получить новую версию, которая стала более мощной. И что немаловажно – его появление на рынке ожидается в начале 2016 года.

Немцы ответили маркой Mercedes GLC. Этот кроссовер пришел на смену прошлой модели, уже снятой с производства. Он получил ряд усовершенствований в дизайне в виде обводов кузова, а также салон и шасси, позаимствованные у седана С-класса.

А теперь все-таки вернемся к китайским моделям, ибо они тоже появятся и начнут конкурировать с оппонентами. Чем же будут покорять покупателя они?

Полноразмерный кроссовер Lifan X80, появление которого в автосалонах ожидается в 2016 году, обладает строгой и отчасти брутальной внешностью. Он готов впечатлить автолюбителей современным интерьером и наличием 7-местного исполнения.

Еще одной китайской новинкой, достойной пристального внимания, является Haval H1. Помимо названия, забавного в русской транскрипции, данный автомобиль располагает передним приводом, 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л. с., простым, но вполне стильным дизайном, добротным интерьером и богатым оснащением. Предполагается, что чуть позже на рынок выйдет и более мощная версия с 150-сильным турбированным мотором.

Применительно к этой модели можно сказать, что «молодая была не сов­сем молода», так ее премьера в Китае состоялась еще в 2014 году. Но на внешний рынок кроссовер выйдет только в 2016 году, и там уж он точно станет новинкой.

Американцы собрались удивить мир новинкой Кремниевой долины – элект­рическим кроссовером Tesla Model X. Он, конечно, получился довольно дорогим и даже в минимальной комплектации стоит $132 тыс. Но за эти немалые деньги покупателю предлагается полный привод, два электромотора по 259 л. с., запас хода в 400 км. Автомобиль сможет разогнаться до сотни за 5 секунд и развить скорость в 248 км/;час. Кроссовер от Tesla предлагает огромное число систем безопасности, отделку салона кожей,17-дюймовую мультимедийную систему, два багажника и трансформируемый салон. Ожидается, что новинка появится в продаже в конце 2016 – начале 2017 года. Чувствуется, что это настоящий автомобиль будущего – перспективный и недешевый.

О, СПОРТ, ты – КАР!

И уж если речь зашла о дорогих моделях, то тут слово – «спортсменам». Как известно, подобные машины – мечта многих водителей, потому что кто из них не любит быстрой езды? Правда, этим многим вряд ли удастся даже просто посидеть за рулем таких авто, разве что на выставке. Потому что спорткары хоть и не инновационные электрокроссоверы от Tesla, но тоже предпочитают шести­значные цены.

В первую очередь стоит отметить долгожданную премьеру седана Alfa Romeo Giulia, откладывавшуюся несколько раз. Но теперь стало известно, что на дорогах Giulia объявится в следующем году. «Сплав» высоких технологий, композитных материалов и 510-сильного мотора в топовой комплектации способен ускоряться до 100 км/;час за 3,9 секунды. Впечатлить седан может не только скоростными возможностями, но и весьма стильным дизайном в подлинно итальянском антураже. Старт продаж Alfa Romeo Giulia запланирован на начало 2016 года, тогда же производитель обещает раскрыть и цену новинки.

Куда больше внимания, чем Giulia, наверняка достанется другой итальянской новинке – суперкару Ferrari 488 GTS (GranTurismo Spider). Правда, модификация GTS – это всего лишь улучшенная модель Ferrari 488 GTB (GranTurismo Berlinetta). И главное улучшение – это складная крыша, позволяющая превратить спорткупе в кабриолет. Остальные же достоинства Ferrari 488 в версиях GTS и GTB идентичны: мотор V8 с отдачей 670 л. с. и тягой 760 Нм; разгон с 0 до 100 км/;час за 3,0 секунды и максимальная скорость – 330 км/;час; наличие модернизированной системы контроля боковых скольжений. И цена Ferrari 488 будет начинаться с шестизначной отметки в американской валюте.

Парад джипов

А теперь поговорим об автомобилях, которые хотя немного уступают спорткарам в цене и скорости, зато превосходят их по проходимости. Да, вы не ошиблись – для финала нашего обзора мы приберегли внедорожники.

Начнем с широкой линейки модели немецкого предприятия на три буквы – BMW.

В начале 2016 года в продаже ожидается появление новинки – внедорожника BMW X4 M40i. Для автомобиля разработан новый мотор мощностью 360 л. с., он способен разогнать новый X4 до 250 км/;час и ускориться до сотни менее чем за 5 секунд. Комплектации предполагаются самые богатые, даже в начальной имеются: восьмиступенчатый автомат Steptronic, конт­роль за уровнем производительности, динамический демпфер управления, спортивный руль и 19-дюймовые колеса на оригинальных дисках.

Вместе с «четверкой» почти одновременно появятся BMW X5 M, BMW X6 M. Эта парочка внедорожников представлена одновременно, и надо отметить, что они стали еще более мощными в отличие от предшественников. Также нельзя оставить без внимания и свежее оформление, оно удалось как нельзя кстати, поэтому новинки выглядят очень привлекательно. Комплектации и цены на автомобили также самые разные, поскольку предназначены во многом для разных типов дорог.

Их земляки и конкуренты ответили одной моделью-«проходимцем» – Audi Q7. Новый внедорожник стал значительно легче, чем его предшественник. Автомобиль оснащен уникальным дизайном, получил новые комплектации с рядом новых двигателей, а также много современных систем, которые делают езду водителя максимально комфортной. В наличие – улучшенные технические характеристики машины, которые, несомненно, порадуют многих ценителей изысканности. Заказы на автомобиль стартовали уже в нынешнем году.

Если говорить о внешней части, то машина осталась вполне узнаваемой и получила лишь некоторые изменения. Производитель проделал очень серьезную работу над отделкой автомобиля, поэтому каждый водитель, который приобретет новинку, сможет без труда насладиться комфортом. Конечно, никакого ущерба управляемости автомобилем не произойдет.

Третий «кит», на котором зиждется немецкое автомобилестроение, ответил моделью Mercedes GLE Coupe. Здесь имеется много изменений – оригинальное внешнее оформление, ряд перемен в салоне. Все это делает автомобиль по-настоящему прекрасным и позволяет ценителям высокого качества езды оценить все силы и прелести этой марки и модели.

Шведы наконец-то выводят на рынок свой внедорожник Volvo XC 90. Этот автомобиль является долгожданным, его презентовали еще летом 2014 года, и он получил полностью новый салон и оформление кузова. Также авто имеет много элементов современного оснащения и самые передовые системы, которые гарантируют водителю и пассажирам безопасность. Однако и цена данного автомобиля существенно выросла. Что ж, за безопасность приходится платить.

«Немолод» и Cadillac Escalade – шикарный автомобиль класс офф роад, 4-го поколения. Его представили в США давно, а вот на внешнем рынке он появился относительно недавно. Отзывы людей, которые приобрели это чудо-техники, самые лучшие. Новый автомобиль стал выглядеть просто замечательно, изменения не обошли стороной и интерьер, которые получил еще больше функций и современный внешний вид.

Также в широкой продаже появится и еще один «американец» – Шевроле Tahoe 4. Автомобиль имеет харизму и некоторые отличительные способности, которые нельзя оставить без внимания.

Англичане дополнят континентальные и заокеанские разработки своим вариантом – автомобилем Land Rover Discovery Sport. Считается, что он станет лучшим внедорожником, пришедшим на смену предшественнику. Теперь автомобиль представлен целым рядом моделей, и их ряд открывает версия Sport. В основе авто лежит шасси от компании «Рейндж Ровер», что позволяет сделать новинку на 7 мест.

И завершим наш парад джипов японской машиной Mitsubishi Pajero Sport 3. Это качественно новый внедорожник, который появится на рынке в следующем году. Он имеет новый фирменный стиль и отличается некоторыми преимуществами, которые делают езду автомобилиста максимально комфортной.

Даешь, молодежь!

Подводя итоги нашего обзора, мы оговоримся, что есть и другие новинки мирового автопрома, которые непременно должны порадовать отечественного пользователя и являются наиболее ожидаемыми среди почитателей роскоши и изысканности. Они вскоре будут презентованы, и особенно много появится обновленных кроссоверов и внедорожников, поскольку данная область очень быстро разрастается. Все перечисленные модели отлично подойдут для людей, которые предпочитают путешествовать с комфортом и хотят чувствовать себя просто роскошно. Многие машины получили ряд изменений в дизайне, стали более привлекательными внешне, получили качественно новый салон, что делает их более мощными и солидными.

Некоторые модели предназначены для амбициозных молодых людей, которые желают подчеркнуть свой статус с помощью нового автомобиля. Хорошо бы, конечно, чтобы этот статус был заработан лично, а не получен по наследству. И уж совсем здорово было бы, если бы амбиции молодежи на дороге проявлялись не в нарушении правил дорожного движения.

Поэтому если сможете позволить себе выбрать лучшую новинку, то не пожалеете, ведь получите массу эмоций от ее использования, а также почувствуете себя замечательно. Все-таки, согласитесь, любой кризис как-то легче переносится, когда вы – за рулем своего дорогого нового автомобиля. И неважно при этом, какой он модели и какого цвета.