АвтоЦОНы временно не работают в Казахстане

В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОН, 6 января автоЦОНы не будут работать, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
"Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы спецЦОН будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.
Отметим, что 4 января 2020 года автоЦОНы в Казахстане не работали
из-за запуска новой информационной системы и оборудования по изготовлению готовых документов.