Автоугонщик попал в ДТП под Талдыкорганом

К полицейским Ескельдинского района обратился 27-летний житель села Екпенды сообщивший об угоне своей автомашины Audi-80, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При выяснении обстоятельств иномарки к стражам порядка поступила сообщение о ДТП с участием автомашин Toyota и Audi-80 на республиканской трассе Алматы – Оскемен. Как выяснилось, в дорожной аварии пострадали двое мужчин, которых госпитализировали в местную больницу.

Позднее было установлено, что ДТП произошло именно с участием угнанного Audi-80, за рулем которой оказался 29-летний знакомый владельца автомашины.

Автоугонщик пока продолжает находиться в больнице на излечении.

По факту угона возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 200 "Неправомерное завладение автотранспортом" УК РК.