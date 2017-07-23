Автовокзал Астаны перешел на обслуживание на трех языках

Пассажиры на автовокзале Астаны стали получать информацию от сотрудников информационной зоны на трех языках: казахском, русском и английском, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
"В рамках проведения международной выставки "ЭКСПО-2017" на городском автовокзале открыли справочно-информационный ресепшен, предоставляющий информацию пассажирам на русском, казахском и английском языках", – проинформировал заместитель директора ТОО "Сапаржай-Астана" Жаркын Бекжанов.
Как он отметил, изменения произошли не только в оказании пассажирских услуг. В этом году автовокзал начал работы по реконструкции.
"В зале ожидания заменили напольное покрытие, провели частичную замену облицовки фасада. Полностью ремонт внешней отделки будет завершен во втором полугодии. В настоящее время заканчивается ремонт ливневой канализации", – рассказал Бекжанов.
Все строительные работы проводились без задержек работы пассажирского комплекса, подчеркнул он.
"Сейчас для удобства и комфорта пассажиров на территории вокзала работают комната матери и ребенка, столовая, кафетерий, киоски, туалет для людей с ограниченными возможностями", – отметил заместитель директора.