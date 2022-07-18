Автозаправка взорвалась и сгорела в Актюбинской области – видео

Взрыв и пожар произошли на автогазозаправочной станции в Актюбинской области. В результате ЧС сгорело здание заправки и два автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

17 июля текущего года в 18:50 часов на пульт дежурно-диспетчерского управления Департамента по ЧС поступило сообщение о взрыве (два хлопка) цистерны емкостью 46 кубических метров в газовой заправке «ЛиманГаз» в городе Алга Актюбинской области.

На место вызова оперативно выехали 26 человек и 7 единиц техники.

«В результате огнем уничтожены одна легкая автомашина Toyota Camry, одна погрузочная автотехника, две топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим ее горением. Силами ДЧС спасено две единицы погрузочной техники и две ёмкости объёмом 54 и 10 кубических метров», – отметили в ведомстве.

Пожар локализован в 19:44 часов, ликвидирован – в 20:02. Жертв и пострадавших нет.