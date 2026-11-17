Казахстанский актер театра и кино Аян Отепберген стал победителем в номинации «Лучший актер» на X Международном фестивале фантастического кино Isla Calavera, прошедшем на острове Тенерифе в Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: instagram.com/otepbergen_ayan

Награду имени Джека Тейлора актер получил за роль в фильме «Sicko». Жюри фестиваля высоко оценило его актерское мастерство, отметив выразительность исполнения и умение сочетать драматические элементы с черным юмором.



По итогам фестиваля картина «Sicko» завоевала три награды в номинациях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший актер» и «Лучшие костюмы».



Международный фестиваль фантастического кино Isla Calavera ежегодно проходит на Канарских островах. В этом году его десятый, юбилейный выпуск состоялся с 6 по 15 ноября.



Победа Аяна Отепбергена стала значимым достижением отечественного киноискусства и еще одним свидетельством признания казахстанских артистов на международной арене.