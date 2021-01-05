Аяз-Ата – полисмен

У Амангуль и Омирхана – большая, дружная семья. Помимо трех собственных детей они воспитывают еще более десятка приемных. Итого их 20. Как говорится, в тесноте, да не в обиде: родители-опекуны в них души не чают. В Актобе Жетесовы известны и как уникальный семейный ансамбль «Шашу». Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то играет на музыкальном инструменте. В создании подобного ансамбля оказал весомую поддержку областной Дом народного творчества. А несколько лет назад «Шашу» удостоено почетного звания «народный». В ансамбле – дочери Ботагоз и Айгуль, старший сын Талант, младшие Кундызай, Жулдызай, Бейбарыс, внук Батыр… Каждый из детей талантлив по-своему: кобызшы, танцоры, вокалисты. С ними всегда рядом их мама Амангуль. Руководит коллективом глава семейства – Омирхан. Участники ансамбля исполняют казахские народные песни, терме, кюи, популярную музыку и танцы, а также играют на разных музыкальных инструментах. Домашнее музицирование семьи Жетесовых – добрый пример отношения между разными поколениями, рождения творческого союза и раскрытия талантов. «Шашу» регулярно выступает перед земляками. Как говорит Омирхан, тем самым они прививают интерес к национальной музыке, культурному наследию, пропагандируют семейные ценности.
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Женис Байтурин, Актобе
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