Аяз-Ата – полисмен

У Амангуль и Омирхана – большая, дружная семья. Помимо трех собственных детей они воспитывают еще более десятка приемных. Итого их 20. Как говорится, в тесноте, да не в обиде: родители-опекуны в них души не чают. В Актобе Жетесовы известны и как уникальный семейный ансамбль «Шашу». Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то играет на музыкальном инструменте. В создании подобного ансамбля оказал весомую поддержку областной Дом народного творчества. А несколько лет назад «Шашу» удостоено почетного звания «народный». В ансамбле – дочери Ботагоз и Айгуль, старший сын Талант, младшие Кундызай, Жулдызай, Бейбарыс, внук Батыр… Каждый из детей талантлив по-своему: кобызшы, танцоры, вокалисты. С ними всегда рядом их мама Амангуль. Руководит коллективом глава семейства – Омирхан. Участники ансамбля исполняют казахские народные песни, терме, кюи, популярную музыку и танцы, а также играют на разных музыкальных инструментах. Домашнее музицирование семьи Жетесовых – добрый пример отношения между разными поколениями, рождения творческого союза и раскрытия талантов. «Шашу» регулярно выступает перед земляками. Как говорит Омирхан, тем самым они прививают интерес к национальной музыке, культурному наследию, пропагандируют семейные ценности.

Сотрудники департамента полиции области шефствуют над этой патронатной семьей и каждый раз под Новый год, примеряя на себе костюмы Деда Мороза и Снегурочки, приносят детям подарки. В доме Жетесовых их всегда ждут с большим нетерпением, поскольку они дарят детям настоящую зимнюю сказку с волшебством. В этот раз вместе с Аяз-Ата поздравил большую, дружную семью и руководитель департамента полиции области Атыгай Арыстанов. Дети, в свою очередь, приготовили для гостей творческий подарок – рассказали стихотворения и сыграли на народных инструмен­тах. С наступлением Нового года полисмен Аяз-Ата посетил в регионе еще ряд многодетных семей и вручил подарки.

Впрочем, в эти праздничные дни на оживленном участке республиканской трассы сотрудников патрульной полиции Актобе также можно было увидеть в костюме Деда Мороза. Наряду с новогодними поздравлениями они желали участникам дорожного движения безопасной дороги. Дед Мороз раздавал водителям брошюры, памятки о соблюдении ПДД. Напоминал он им заодно и об ответственности за вождение в пьяном виде. Сказочный персонаж призывал водителей воздержаться от управления авто в нетрезвом состоянии. Улыбки водителей и их пассажиров создавали праздничное настроение.