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«Айбалта» против террора
Далелхан ШАХАНОВ
Маневрами будет руководить главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.
На учебном полигоне «Коктал» в Алматинской области состоялась активная фаза учений. В ней приняли участие 4 000 военнослужащих, порядка 1 800 единиц техники и вооружения, более 10 батальонов.
Учения «Айбалта-2015», одновременно проходящие в пяти областях, поражают воображение своими масш­табами, в общей сложности к ним привлекается около 10 000 военнослужащих, более 20 подразделений сухопутных войск, свыше 2 000 единиц техники, а для переброски людей и боевых машин задействованы 17 эшелонов.
К масштабным маневрам привлечены Силы воздушной обороны, Пограничная служба КНБ РК и местные органы власти. По сценарию учений, они участвуют в подготовке и ведении совместных специальных войсковых операций в кризисных райо­нах. Выбор темы не случаен и продиктован важнейшими факторами современной геополитической картины. Сегодня во многих регионах мира возникают серьезные угрозы дестабилизации обстановки из-за активизации экстремистских, террористических и сепаратистских организаций, которые стремятся расшатать государственные устои. Поэтому проведение учений «Айбалта-2015» станет очередным шагом в деле повышения уровня полевой выучки войск, а также позволит изучить воп­росы формирования и применения разновидовых межведомственных группировок в специальных операциях.
Общим замыслом учения предусматриваются подготовка и ведение специальных операций во взаимодействии с авиацией, пограничниками и местными органами власти. В результате этого будут «блокированы и уничтожены» условные незаконные вооруженные формирования, им будет нанесено поражение ударными силами межведомственных группировок. Продлятся оперативно-тактические учения «Айбалта» до 18 сентября.

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