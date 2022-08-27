Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Образование
Айбат Ильясов стал вице-министром просвещения Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году.

Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии».

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций».

С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции. 

С марта 2013 до февраля 2022 года – руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.

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