Айбек Дадебай обозначил главные ориентиры развития партии «Әділет»

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После рассмотрения оргвопросов делегаты III внеочередного Съезда партии «Әділет» обсудили ключевые аспекты Предвыборной программы и утвердили партийный список кандидатов в депутаты Курултая,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: пресс-служба «Әділет»

Главным вопросом повестки стало утверждение качественной новой по содержанию и ключевых акцентам Предвыборной программы партии. Документ включает восемь ключевых направлений.

Их подробно представили члены Политического совета партии: Багдат Мусин представил инициативы по развитию цифрового государства, Замира Кузиева - по вопросам развития регионов, Ренат Бектуров - по формированию справедливой экономики, Динара Закиева презентовала блок по социальной политике, Лаура Карабасова - по развитию человеческого капитала, Карлыгаш Жаманкулова - по вопросам культуры, а Ирина Тен - по экологической повестке.

Подводя итог всех обсуждений, председатель партии Айбек Дадебай отметил, что программа «Әділет» - результат масштабной экспертной и общественной работы.

«Утвержденная сегодня предвыборная программа партии была написана не в кабинетной тишине. В ее основу легли стратегические инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, результаты социальных исследований и многочисленных стратегических сессий, проведенных партией «Әділет», предложения и мнения граждан, рекомендации ведущих экспертов», - сказал Айбек Дадебай.

По его словам, документ не только определяет основные направления дальнейшей работы, но и отражает подходы к решению вопросов, которые сегодня наиболее актуальны для общества.

«Главная особенность нашей программы заключается в том, что она ориентирована не на государственный аппарат, а на гражданина. В центре каждого ее раздела находится конкретный человек, его жизнь, интересы, надежды и потребности», - отметил председатель.

Завершая свое выступление, Айбек Дадебай отметил, что после утверждения Предвыборной программы партия приступит к следующему этапу подготовки к избирательной кампании. Основное внимание будет уделено работе с гражданами в регионах и разъяснению положений программы.

«Новая Конституция открыла Казахстану новые возможности. Теперь главное – как мы ими воспользуемся. Страну меняют люди – их идеи, ответственность, труд и готовность служить своему народу. Сегодня мы сформировали команду кандидатов, готовых взять на себя эту ответственность и представлять партию «Әділет» на предстоящих выборах. Вместе с вами мы выбрали команду единомышленников, которые готовы работать. Не обещать. Не искать виноватых. Не жить прошлым. А строить будущее», - подытожил Айбек Дадебай.

Отдельным вопросом повестки стало утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Курултая. Съезд поддержал выдвинутые кандидатуры, которым предстоит стать амбассадорами запланированных реформ. Партия «Әділет» выдвинула самый представительный партийный список из 186 кандидатов.

В него вошли вошли представители науки, образования, бизнеса, промышленности, цифровой отрасли, культуры, спорта и гражданского общества. Партийный список кандидатов в депутаты Курултая можно посмотреть здесь.

 

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