Айбек Дадебай стал спикером Курултая

Курултай

Ранее его кандидатуру на этот пост предложил Глава государства.

Фото: Акорда

Депутаты проголосовали за избрание председателем Курултая Айбека Дадебая, сообщает Kazpravda.kz 

Айбек Дадебай - председатель партии «Әділет» с 7 мая 2026 года.

Родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Документовед-международник», впоследствии получил степень магистра регионоведения. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Свою профессиональную деятельность начал в сфере высшего образования. Значительную часть своей карьеры посвятил госслужбе и вопросам государственного управления. Работал экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената, исполнял обязанности помощника председателя Сената.

В 2011–2013 годах был атташе, III секретарем постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций в Женеве.

В последующие годы занимал руководящие должности в системе высших органов государственной власти: возглавлял Секретариат председателя Сената, работал заместителем начальника Канцелярии Президента, заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

В январе 2022 года был назначен Управляющим делами Президента. С февраля 2024 года по май 2026 года занимал должность Руководителя Администрации Президента, координируя деятельность по реализации ключевых государственных реформ и стратегических инициатив.

#спикер #курултай #Дадебай

Популярное

Все
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Дорога больших возможностей
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Где «Забава», там и праздник
Коммерческие договоренности, долгосрочные связи
Рост гражданской активности
Эпох материальные свидетельства
Пора в поход!
Жатва идет полным ходом
Звучат мелодии
Спасибо однокурсникам
Духовная высота музыки
Высокий дар призвания
Ключ к успеху
Жизни льющаяся ткань
У подножия сопки Жыланды
Язык, который объединяет
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Строгий покрой, четкий сигнал...
Готовность ребенка к обучению определяется не уровнем знаний
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Курсай. Двенадцать лет спустя
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Начало большого пути
МКИ и Смитсоновский институт расширяют культурное сотрудничество
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
ЦИК: Избирательные участки готовы к выборам депутатов Курултая
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Токаев: На первом месте - интересы страны
Токаев высказался о запрете соцсетей подросткам
Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи Курултая
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Ку…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]