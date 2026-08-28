Айбек Дадебай стал спикером Курултая

Депутаты проголосовали за избрание председателем Курултая Айбека Дадебая, сообщает Kazpravda.kz

Айбек Дадебай - председатель партии «Әділет» с 7 мая 2026 года.

Родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Документовед-международник», впоследствии получил степень магистра регионоведения. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Свою профессиональную деятельность начал в сфере высшего образования. Значительную часть своей карьеры посвятил госслужбе и вопросам государственного управления. Работал экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената, исполнял обязанности помощника председателя Сената.

В 2011–2013 годах был атташе, III секретарем постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций в Женеве.

В последующие годы занимал руководящие должности в системе высших органов государственной власти: возглавлял Секретариат председателя Сената, работал заместителем начальника Канцелярии Президента, заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

В январе 2022 года был назначен Управляющим делами Президента. С февраля 2024 года по май 2026 года занимал должность Руководителя Администрации Президента, координируя деятельность по реализации ключевых государственных реформ и стратегических инициатив.