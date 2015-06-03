«Айбын» объявляет сбор

Свежий выпуск
538
Олег ТАРАСОВ
Ожидается, что в данной акции примут участие порядка 800 юношей и девушек – победителей областных и городских соревнований по военно-прикладным видам спорта. Все они – воспитанники региональных военно-патриотических клубов и республиканских военных школ-интернатов Алматы, Караганды, Шымкента, Семея, Павлодара, Актобе, а также республиканской школы «Жас Улан» и лицея «Арыстан», студенты военных кафедр вузов страны.
По словам заместителя начальника департамента воспитательно-идеологической работы Генерального штаба ВС РК Кайрата Мугалова, военно-патриотическое воспитание молодежи и подростков, повышение имиджа военной службы и пропаганда физической подготовки и спорта – приоритетные направления в работе с молодым поколением. Он рассказал, что в программу соревнований включены основные силовые упражнения, определяющие физическую подготовленность, а также состязания по военно-прикладным видам спорта.

Популярное

Все
Архив, который ждали киноманы
Приехать, чтобы побежать
«Барсы» открыли сезон
Такие крутые, как в кино
Восемнадцать! И все – новые!
На проблемных объектах ускорили темпы
Медиков в области будет больше
Интерес к полетам возрастает
Лучше готовиться заранее
Для развития среднего бизнеса
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
В такой тесноте и заразиться недолго
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Для развития среднего бизнеса
Интерес к полетам возрастает
Недорого и комфортно
Школа для одаренных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]