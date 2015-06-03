«Айбын» объявляет сбор Свежий выпуск 538 Олег ТАРАСОВ

Ожидается, что в данной акции примут участие порядка 800 юношей и девушек – победителей областных и городских соревнований по военно-прикладным видам спорта. Все они – воспитанники региональных военно-патриотических клубов и республиканских военных школ-интернатов Алматы, Караганды, Шымкента, Семея, Павлодара, Актобе, а также республиканской школы «Жас Улан» и лицея «Арыстан», студенты военных кафедр вузов страны.

По словам заместителя начальника департамента воспитательно-идеологической работы Генерального штаба ВС РК Кайрата Мугалова, военно-патриотическое воспитание молодежи и подростков, повышение имиджа военной службы и пропаганда физической подготовки и спорта – приоритетные направления в работе с молодым поколением. Он рассказал, что в программу соревнований включены основные силовые упражнения, определяющие физическую подготовленность, а также состязания по военно-прикладным видам спорта.



