Айдар Жарылганов назначен вице-министром юстиции

Кадровые назначения

Постановлением Правительства Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен вице-министром юстиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Родился в 1978 году в г. Семей, области Абай. Окончил Государственный университет «Семей», Высшую школу права «Әділет».

Трудовую деятельность начал в июне 1999 года инженером ТОО ПСК «Ак Орда», г. Астана.

2001–2002 гг. — ведущий специалист Юридического департамента Министерства государственных доходов РК.

2002–2007 год — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства финансов РК.

2007–2008 гг. — главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК.

В 2008–2023 гг. занимал должности эксперта, консультанта, инспектора и  заведующего сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента РК.

С января 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК.

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