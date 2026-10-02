Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента

Указы и распоряжения

Распоряжением Главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудник Министерства государственных доходов и Налогового комитета Министерства финансов РК (2001-2007);

Эксперт, консультант, инспектор и заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента (2007-04.2019);

Заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (04.2019-01.2023);

Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (с 06.01.2023).

#президент #увольнение #администрация

Популярное

Все
Глобальные вызовы и поиск решений
Состоялось бюро Курултая
От новых дорог до цифровых маршрутов
Путь к звездам
Архитекторы интеллектуальной нации
Возможность сказать спасибо
Медицина как философия
Приступили к приемке свеклы
Любовь к Родине начинается с отчего дома
Этапы эволюции института президентства
Медиаграмотность: все начинается с семьи
Новый формат общественного представительства
Чистота природы – чистота души
Зерновая отдача превысила прогнозы
Главный урок
А невеста все-таки нашлась!
Островский... за забором
Дефицит пастбищ снижается
Гвардеец Гулливер
В Астане строят электровозы пятого поколения
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Сталь, «цифра» и характер
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
В столице презентовали платформу AI Sport
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса
DosStar дарит праздник
Будущее ИИ в Казахстане
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Констит…
Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны
Даулет Бекманов назначен заместителем министра обороны РК
Ардак Зебешев назначен заместителем министра иностранных де…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]