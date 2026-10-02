Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента

Распоряжением Главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Сотрудник Министерства государственных доходов и Налогового комитета Министерства финансов РК (2001-2007);
Эксперт, консультант, инспектор и заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента (2007-04.2019);
Заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (04.2019-01.2023);
Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (с 06.01.2023).