Айдос Сарым ответил на вопрос о подсудности первого президента и его родственников

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

По его словам, первый президент уравнивается в своих правах со всеми остальными гражданами страны.

Фото: inbusiness.kz

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в интервью журналистам ответил на вопрос о подсудности первого президента и его родственников в случае утраты Конституционного закона РК «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Если он совершает непосредственно преступление, например, сбил человека, то его, конечно, могут привлечь (…) Родственники первого президента - такие же граждане, как вы и я. Если мы совершаем преступления, то нас ожидает ответственность», - сказал Сарым.

«То есть, все его родственники лишатся неприкосновенности?» - уточнили журналисты.

«Да», - подтвердил мажилисмен.

Депутат подчеркнул, что после утраты закона деятельность экс-президента регламентируется конституцией и законом о президенте республики.

«Да, конституцией и законом о президенте, где есть отдельные главы, которые касаются экс-президентов, неважно, какой он по счёту – первый, второй или 17-ый», - сказал мажилисмен.

Айдос Сарым повторил, что «самое основное – закон отменяется».

«Первый президент уравнивается в своих правах со всеми остальными гражданами страны. Он будет жить по обычному закону о президенте», - пояснил он.

Также Айдос Сарым подтвердил информацию о том, что проект закона об утрате Конституционного закона РК «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» будет рассмотрен в новом году.

«Скорее всего, это будет одним из первых проектов закона, который будет рассматриваться, уже создаётся рабочая группа, она будет отрабатывать с госорганами всё, что необходимо и будет вынесено на совместное заседание», - заключил он.

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