Политика
Айдос Сарым поделился мнением о проведении парламентских выборов
Талгат Исенов
Известный казахстанский политолог Айдос Сарым поделился мнением относительно решения о проведении внеочередных парламентских выборов, передает Kazpravda.kz.

"На мой взгляд, это обусловлено, прежде всего, экономической ситуацией. Положение таково, что сегодня выборы наиболее оптимальны. Как я считаю, геополитическая, геоэкономическая ситуация ухудшается", – заявил Сарым.

Вторым моментом политолог назвал следующее.

"Сейчас зарегистрированные политические партии смогут заинтересовать тот класс избирателей и общественных деятелей, которые в последние годы появились и имеют общественное восприятие, понимание. Если эти люди будут включены в политический процесс, наверное, это будет гораздо интереснее, чем нынешний состав Мажилиса", – сказал Айдос Сарым.
Внеочередные парламентские выборы в Мажилис РК по партийным спискам и выборы в маслихаты всех уровней состоятся 20 марта.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Закон Республики Казахстан
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
GGG сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!
Легализация иностранных авто будет проводиться со следующего года – МВД РК
Головкин и Канело взвесились перед боем
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Президент утвердил поправки в Конституцию Казахстана
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Меняемся вместе с Конституцией
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной

Читайте также

Политика
Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифро…
Политика
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалб…
Политика
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «канд…
Политика
Перемены нужны как воздух

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]