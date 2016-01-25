Айдос Сарым поделился мнением о проведении парламентских выборов
Талгат Исенов
Известный казахстанский политолог Айдос Сарым поделился мнением относительно решения о проведении внеочередных парламентских выборов, передает Kazpravda.kz.
"На мой взгляд, это обусловлено, прежде всего, экономической ситуацией. Положение таково, что сегодня выборы наиболее оптимальны. Как я считаю, геополитическая, геоэкономическая ситуация ухудшается", – заявил Сарым.
Вторым моментом политолог назвал следующее.
"Сейчас зарегистрированные политические партии смогут заинтересовать тот класс избирателей и общественных деятелей, которые в последние годы появились и имеют общественное восприятие, понимание. Если эти люди будут включены в политический процесс, наверное, это будет гораздо интереснее, чем нынешний состав Мажилиса", – сказал Айдос Сарым. Внеочередные парламентские выборы в Мажилис РК по партийным спискам и выборы в маслихаты всех уровней состоятся 20 марта.