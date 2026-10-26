Айдос Султангали победил призера Олимпиады и завоевал «бронзу» ЧМ

Казахстанец отличился в весовой категории до 60 килограммов.

Фото: НОК

Борец греко-римского стиля Айдос Султангали пополнил свою коллекцию наград бронзовой медалью мирового первенства в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватке за третье место в весовой категории до 60 килограммов казахстанец оказался сильнее китайца Цао Лиго, серебряного призёра Олимпийских игр в Париже и бронзового призёра чемпионата мира 2023 года.

Напомним, в 2025 году Султангали завоевал историческое "золото" на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

В активе сборной Казахстана теперь две медали. Ранее третьим стал Исхар Курбаев (до 55 кг).