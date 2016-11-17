Айдын Рахимбаев прокомментировал ЧП на ЭКСПО

Фото ©Калижана Оспанова/Kazpravda.kz и со страницы Рахимбаева в Фейсбуке.
Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев прокомментировал инцидент,
произошедший накануне на стройке ЭКСПО-2017, передает Kazpravda.kz.
Глава строительного холдинга на своей странице в Фейсбук написал, что тщательно изучил ситуацию на месте, переговорил лично с коллегами и инженерами и выяснил следующее.
"Во-первых, о конструкции – она действительно является архитектурно-декоративным элементом. По форме – это так называемая металлическая ферма. Ее сборкой и монтажом занималась по контракту самая профессиональная компания в нашей стране "Имстальком". Мы, как профессионалы-строители, даже сейчас не сомневаемся в их высочайшей квалификации и компетенции. И не стали вчера перекладывать ответственность на них и не делаем это сейчас", – заявил Рахимбаев.
Кроме того, он посоветовал присмотреться к фотографии внимательней. На ней можно увидеть, что конструкция обломилась не в месте сварных швов или монтажных креплений, "а таким образом, как будто ее срезали". Прочность основной конструкции, по словам Рахимбаева, была такой, что даже стекла арки не разбились при падении с такой высоты. Основываясь на этом факте, глава BI Group выдвигает возможные причины крушения конструкции.
"90-метровая ферма не выдержала сжатия металла в холодный период из-за несоответствия химического состава металла, заявленного в документации прочности, хотя металл и его эксплуатация обычно рассчитываются с учетом его сжатия-расширения при морозе и в жару.
Подчеркиваю, это наше предварительное мнение. Окончательные выводы сделает экспертная комиссия, надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. Будет проведен в первую очередь анализ химического состава металла, который получен из Китая, соответственно, из подобного металла возводились и другие объекты на территории выставки. Будем ждать результатов лабораторных анализов", – подчеркнул Рахимбаев.
Что касается возмещения ущерба, то, по заверениям Айдына Рахимбаева, пролет будет восстановлен за счет компании.
"Если расходы лягут на проектировщиков, исправлять ошибки и недочеты будут наши строители и инженеры. Что касается зданий павильонов, то они целы", – сообщил глава строительной компании.
Кроме того, Рахимбаев выразил благодарность всем, кто поддерживает его в непростой для компании момент, в том числе и коллегам из других строительных компаний, а также отметил и "доброжелателей" в Сети.
"Конечно, слышать это малоприятно, особенно нелепые комментарии, не имеющие отношения к строительству и истине. Но это тоже объяснимый процесс, это как снег, который растает при первом солнце", – отметил Рахимбаев.
Что же касается ущерба, то глава холдинга, сообщил, что строительно-монтажные работы застрахованы, и страховая компания выплатит компенсацию, так что ущерб будет полностью восстановлен.
"Это такой сложный и поучительный урок для нашей команды. Еще раз повторюсь, зная уровень и надежность нашей компании, уверен, мы восстановим этот фрагмент, к каким бы выводам ни пришла комиссия. Я верю в своих коллег, ошибок со стороны наших специалистов не было, мы всегда качество ставим превыше иных целей. Наша профессия сопряжена с большими рисками, поэтому мы знаем четко, как важны расчеты при разработке проекта. Неважно, чья это ошибка – проектировщика другой компании, монтажника или лаборанта, давшего "добро" на металл. Важно вынести уроки и не допустить таких ошибок в будущем!" – подытожил Айдын Рахимбаев.