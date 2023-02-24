Айдын Сауданбеков возглавил Департамент госдоходов по Атырауской области

Айдын Сауданбеков назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.
Сауданбеков Айдын Турганбекулы родился в 1976 году в Алматинской области.
По образованию – экономист. Окончил Казахскую государственную академию управления.
Стаж работы на госслужбе составляет 24 года.
Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Уйгурского района Алматинской области.
С марта 2000 года работал старшим налоговым инспектором, главным налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета Уйгурского района.
С декабря 2001 года трудился на различных должностях в Налоговом комитете по Алматинской области, Налоговом комитете по Ауэзовскому району города Алматы.