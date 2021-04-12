Айгуль Соловьева стала советником главы Антикоррупционной службы

Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева по взаимодействию с гражданским обществом, а на место руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы назначен Рахим Ошкабаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
"Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы - прим. автора) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником Председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом. Ранее она занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специальная мониторинговая группа является первым общественным институтом при Агентстве.
"Под руководством Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов, как на республиканском, так и местном уровнях. Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана", – дополнили в ведомстве.
В свою очередь, по принципу меритократии руководителем СМГ назначен Рахим Ошакбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя.
Рахим Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований "TALAP".