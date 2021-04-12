Кадровые назначения

Айгуль Соловьева стала советником главы Антикоррупционной службы

Екатерина Елисеева
Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева по взаимодействию с гражданским обществом, а на место руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы назначен Рахим Ошкабаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК. 

"Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы - прим. автора) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником Председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом. Ранее она занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что специальная мониторинговая группа является первым общественным институтом при Агентстве.

"Под руководством Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов, как на республиканском, так и местном уровнях. Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана", – дополнили в ведомстве. 

В свою очередь, по принципу меритократии руководителем СМГ назначен Рахим Ошакбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя.

Рахим Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований "TALAP".

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