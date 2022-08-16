Аймагамбетов показал чеки на приобретённую школьную форму для сына

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале выложил фотографии чеков за приобретенную школьную форму для сына, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня после заседания Правительства мне был задан вопрос о том, какая сумма была потрачена мною на приобретение школьной формы сыну. Мой сын учится в государственной школе, и подготовка к учебному году такая же, как и у большинства родителей. В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму порядка 36 тысяч тенге", – написал министр.

Он отметил, что в приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму.

"Также, кроме школьной формы, в чеке можно увидеть приобретенный портплед для костюмов на сумму около 20 тысяч тенге. В подтверждение ответа прилагаю фото чеков о покупке. В одном чеке сумма на 26 тысяч тенге - пиджак, брюки, рубашка. Во втором чеке - более 10 тысяч тенге (еще одна рубашка и галстук). Итого более 36 тысяч тенге. Портплед - около 20 тысяч тенге", – заключил Аймагамбетов.