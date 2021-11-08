Аймагамбетов призвал поддержать школьные парламенты

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов встретился со школьниками - лидерами организаций самоуправления, которые обучаются в лицеях "Білім - инновация". О встрече он рассказал на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.
"Общение с 40 учениками из различных регионов страны получилось очень содержательным. Порадовала активность школьников и качество задаваемых ими вопросов. Ребята интересовались вопросами подготовки к ЕНТ, SAT, к предметным олимпиадам, говорили о проблеме буллинга, об изменениях в вузовской системе, о реализации проектов "Читающая школа", "Дебаты" и "Самоуправление" и о многом другом.
В рамках нашего проекта по развитию школьного самоуправления в большинстве школ уже создаются школьные парламенты. Надеюсь, что коллеги - учителя поддержат эту инициативу и поделятся своими знаниями и опытом для того, чтобы дети могли повышать свою правовую и политическую культуру и учиться отстаивать свои интересы в рамках работы таких органов самоуправления. Видя горящие глаза детей, их активность и живой интерес к различным темам, верю, что в будущем они достигнут больших высот и внесут свой вклад в развитие нашей страны", - написал министр.
"Общение с 40 учениками из различных регионов страны получилось очень содержательным. Порадовала активность школьников и качество задаваемых ими вопросов. Ребята интересовались вопросами подготовки к ЕНТ, SAT, к предметным олимпиадам, говорили о проблеме буллинга, об изменениях в вузовской системе, о реализации проектов "Читающая школа", "Дебаты" и "Самоуправление" и о многом другом.
В рамках нашего проекта по развитию школьного самоуправления в большинстве школ уже создаются школьные парламенты. Надеюсь, что коллеги - учителя поддержат эту инициативу и поделятся своими знаниями и опытом для того, чтобы дети могли повышать свою правовую и политическую культуру и учиться отстаивать свои интересы в рамках работы таких органов самоуправления. Видя горящие глаза детей, их активность и живой интерес к различным темам, верю, что в будущем они достигнут больших высот и внесут свой вклад в развитие нашей страны", - написал министр.