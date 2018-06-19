Айман Мусаходжаева стала лауреатом премии "Звезды содружества"

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На проходящем в Астане XIII Форуме научной и творческой интеллигенции стран СНГ вручены межгосударственные премии "Звезды Содружества", передает корреспондент Kazpravda.kz
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Лауреатом премии 2018 года стала казахстанская скрипачка, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.
"Столь высокая премия - это, прежде всего, признание достижений нашей страны, нашей культуры. Приятно, что оценен и мой вклад в дело создания сначала Казахской национальной академии музыки, а теперь уже Казахского национального университета искусств, который имеет связи с более чем 50 известными ведущими учебными заведениями мира, получил международную аккредитацию и является одним из 10 ведущих вузов СНГ. Особенно ценно, что наши успехи отмечены Содружеством именно в год 20-летия Астаны и в год 20-летия КазНУИ", – сказала Айман Мусаходжаева.
Размер премии "Звезды Содружества" – 2 млн российских рублей. На церемонии награждения Айман Мусаходжаева рассказала, куда она направит эту сумму.
"Премию, которая вручена мне сегодня, я хочу вложить в основание национального симфонического оркестра. Это для молодежи, для будущего нашей страны. Хотелось бы, чтобы все премии, которые были вручены мне в моей жизни, послужили созданию новых возможностей в искусстве для молодежи, поддерживали развитие культуры нашей страны", – сказала ректор КазНУИ.
"Идея создания национального симфонического оркестра возникла уже несколько лет назад. Вопрос непростой, потому что у нас уже есть театр "Астана опера", есть филармонический оркестр. Кроме того, творческий коллектив такого уровня может быть создан только постановлением Правительства. Министерство это поддерживает, конечно, и шаг за шагом, думаю, мы достигнем этой цели", – прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы заявление ректора КазНУИ.
Премия "Звезды Содружества" учреждена в 2009 году Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ и ежегодно присуждается представителям стран Содружества за значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности.
В 2018 году лауреатами премии также стали азербайджанский филолог Наргиз Пашаева, белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, кыргызский литературовед Абдылдажан Акматалиев, молдавский физик Ион Бостан, российский музыкант Юрий Башмет, армянский композитор Степан Шакарян и таджикский поэт Низом Касим.