Айман Мусаходжаевой присвоено звание почетного доктора южнокорейского университета
Аида АХМЕТОВА
Ректору Казахского национального университета искусств, народной артистке РК Айман Мусаходжаевой присвоено звание почетного доктора наук PhD Университета Данкук (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz. Диплом всемирно известной казахстанской скрипачке вручил президент этого учебного заведения Хо-сунг Чанг во время ежегодной церемонии чествования выпускников.
– Это звание – большая честь и огромная ответственность перед народами двух стран, – сказала в ответной речи Айман Мусаходжаева. – Я с первых дней руковожу Казахским национальным университетом искусств, основанным Президентом нашей страны, и вот уже почти два десятилетия получаю неиссякаемое вдохновение от общения с молодежью, прилагаю все усилия для творческого воспитания подрастающего поколения. Ваш университет также формирует образовательную, научную и культурную среду, мировоззрение молодежи, духовно обогащает ее.
Университет Данкук известен своей богатой историей и традициями, вуз реализует международные образовательные программы высшего звена: бакалавриата, магистратуры и докторантуры.