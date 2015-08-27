Культура
Айман Мусаходжаевой присвоено звание почетного доктора южнокорейского университета
Аида АХМЕТОВА
Ректору Казахского национального университета искусств, народной артистке РК Айман Мусаходжаевой присвоено звание почетного доктора наук PhD Университета Данкук (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz. Диплом всемирно известной казахстанской скрипачке вручил президент этого учебного заведения Хо-сунг Чанг во время ежегодной церемонии чествования выпускников.

– Это звание – большая честь и огромная ответственность перед народами двух стран, – сказала в ответной речи Айман Мусаходжаева. – Я с первых дней руковожу Казахским национальным университетом искусств, основанным Президентом нашей страны, и вот уже почти два десятилетия получаю неиссякаемое вдохновение от общения с молодежью, прилагаю все усилия для творческого воспитания подрастающего поколения. Ваш университет также формирует образовательную, научную и культурную среду, мировоззрение молодежи, духовно обогащает ее.

Университет Данкук известен своей богатой историей и традициями, вуз реализует международные образовательные программы высшего звена: бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Не надо стесняться!
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Тяжкий груз сирийской войны
Небесная «ласточка»
Внутренние резервы для роста
Ответственность как правило
Школа Дианы
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Культура
"Снесен дом Ахмета Байтурсынова": в облакимате прокомментир…
Культура
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" пр…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару …
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]