Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК

Важно все

Когда мне задают вопрос: «Какие поправки в Конституцию самые, на Ваш взгляд, значимые?», я отвечаю: «Все поправки значимые, когда речь идет об Основном законе страны».

Несмотря на значимость всех или почти всех поправок, пожалуй, у большинства казахстанцев вызывают положительные эмоции те, что касаются политической нейтральности Президента: Глава государства не должен состоять в какой-либо партии в период его деятельности, что означает, что Президент должен руководить государством, и у него не может быть заинтересованности в сторону какой-либо партии, по сути, группы, за которой, как это часто бывает, стоят определенные личности и (или) олигархат.

Очень важным и обсуждаемым для населения являются поправки относительно статуса Первого Президента. Люди очень чувствительно воспринимают все, что связано с изменениями в Конституцию, тем более после январских событий. Мы в одночасье могли лишиться государственности, могло погибнуть еще больше ни в чем неповинных людей, если бы не решительные действия в тот момент действующего Президента.

Для меня, как для правозащитника и адвоката, важным и позитивным стало основание, точнее, восстановление института Конституционного суда. Многие до сих пор не понимают, насколько важным для каждого из нас является появление столь значимого института, куда теперь напрямую могут обращаться граждане касательно своих прав и свобод. Как известно, в Конституционный совет мог обращаться лишь ограниченный круг лиц, субъекты государственной власти.

Конституционный суд в случае принятия поправок станет субъектом официального толкования норм Конституции, так же как и действовавший Конституционный совет. При этом, сохраняя функции Конституционного совета, суд даст возможность каж­дому гражданину рассмотреть его обращения относительно вопросов, затрагивающих его интересы, права и свободы.

Чего мне лично не хватило в грядущих изменениях Конституции? Всегда чего-то не хватает, ничего идеального не бывает, даже Конституции. Для меня, как для адвоката, в первую очередь бросается в глаза отсутствие ссылок на существующий важный институт защиты прав и интересов граждан, гарантированный Конституцией, – адвокатуры. Выходит, как бы защита прав и свобод существует, а институту, без которого становится невозможным реализация защиты прав и свобод, не придается долж­ное значение.

Что хочется сказать относительно референдума? Полагаю, референдум необходим, поскольку Основной закон – закон, по которому мы все будем жить и существовать, этот закон затрагивает права и свободы каждого из нас, а потому все мы имеем право и обязаны участвовать в принятии поправок в Конституцию, целиком и полностью беря на себя ответственность за наше будущее.