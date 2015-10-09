Айнагулов завоевал "золото" Всемирных военных игр

На VI Всемирных военных играх, проходящих в Южной Корее, в выступлении борцов греко-римского стиля спортсмен сборной Вооруженных Сил РК Мейрамбек Айнагулов стал лучшим в весовой категории до 59 кг, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
В Южной Корее Айнагулову – действующему чемпиону республики – удалось проявить все свои лучшие качества и взобраться на высшую ступень пьедестала почета. Спортсмен за плечами имеет немалый опыт выступлений на международной арене, в этом году участвовал на чемпионате Азии, где к сожалению, в число призеров не попал.
Серебряную награду в копилку казахстанской команды принесли и пловцы. Младший сержант контрактной службы ЦСКА Александр Тарабрин стал вторым на дистанции 100 м на спине.
На данный момент в активе отечественных спортсменов-военнослужащих также имеются награды: Владимир Кудрин завоевал "серебро", а Галымжан Уссербаев , Азата Сакаев, Елдос Абикенов и Адлет Давлумбаев добились "бронзы".
Таким образом, сейчас в копилке нашей армейской сборной – одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали. Всего в VI летних Всемирных армейских играх принимают участие более 8,5 тысячи представителей из 120 стран мира. Соревнования завершатся 11 октября.