Айнагулов завоевал "золото" Всемирных военных игр

Спорт
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Ерзат Сергазин
На VI Всемирных военных играх, проходящих в Южной Корее, в выступлении борцов греко-римского стиля спортсмен сборной Вооруженных Сил РК Мейрамбек Айнагулов стал лучшим в весовой категории до 59 кг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

В Южной Корее Айнагулову – действующему чемпиону республики – удалось проявить все свои лучшие качества и взобраться на высшую ступень пьедестала почета. Спортсмен за плечами имеет немалый опыт выступлений на международной арене, в этом году участвовал на чемпионате Азии, где к сожалению, в число призеров не попал.

Серебряную награду в копилку казахстанской команды принесли и пловцы. Младший сержант контрактной службы ЦСКА Александр Тарабрин стал вторым на дистанции 100 м на спине.

На данный момент в активе отечественных спортсменов-военнослужащих также имеются награды: Владимир Кудрин завоевал "серебро", а Галымжан Уссербаев , Азата Сакаев, Елдос Абикенов и Адлет Давлумбаев добились "бронзы".

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Таким образом, сейчас в копилке нашей армейской сборной – одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали. Всего в VI летних Всемирных армейских играх принимают участие более 8,5 тысячи представителей из 120 стран мира. Соревнования завершатся 11 октября.

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