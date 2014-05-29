Культура
«Айналайын» собрал таланты

Нынешний творческий праздник – юбилейный. В 15-й раз юные таланты в возрасте от 6 до 14 лет собрались на большой сцене в Актобе, чтобы показать свое мастерство в номинациях «Вокальное пение», «Хореография», «Театр», «Декоративно-прикладное искусство», «Инструментальная музыка» и других. В нынешнем конкурсе-фестивале приняли участие около 400 детей работников ряда производственных подразделений компании, в том числе маленькие артисты из отдаленных районов Актюбинской области. 

Главный приз в номинации «Вокальное пение» завоевали Анара Куйшенова, представлявшая Актюбинский завод ферросплавов (АЗФ), а также Алибек Алимжанов (Аксуский завод ферросплавов) и Акмерей Абдрахманова, ученица средней школы № 45 (Актобе). Обладателями Гран-при в номинации «Инструментальная музыка» стали оркестр национальных инструментов «Жастар» (АЗФ) и ансамбль домбристов из Мартукского райо­на. Определены победители и в других номинациях. Все участники награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

фото из архива

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