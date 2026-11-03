Фото Исмаилжана Иминова

Презентацию издания автор приурочил к 180-летнему юбилею выдающегося акына и жырау.

– Проиллюстрировать книгу фото­графиями и картинами помогли известные художники Ахат Манат, Ауельбек Искаков и Марат Тотеев. Когда в начале октября Жамбылский район Алматинской области отмечал юбилей Жамбыла, многие гости получили в подарок «Айтыс длиною в жизнь», – рассказывает Исмаилжан Иминов.

К этой книге автор, как признается сам, шел всю жизнь. Ее название символическое: в ней рассказывается не только о Жамбыле, но и тех его земляках, кто, как и он, принес славу родному краю – Каргалы. В 2025-м Исмаилжан Иминов презентовал эссе о Шокане Уалиханове «Край шести городов». Сейчас появилась идея написать цикл «Мой Казахстан».

Одним из поводов для появления книги «Айтыс длиною в жизнь» стали дискуссии вокруг имени поэта-импровизатора.

– Высказывания некоторых литераторов, которые с высоты нашего времени стали высокомерно судить о Жамбыле, я воспринял очень болезненно, – говорит публицист. – Они сомневались: а действительно ли он автор ряда поздних произведений? И тогда я решил подробнее рассказать о нем, доказать, что всенародной любви он добился еще в 60-х годах XIX века, в начале следующего века был признан лучшим акыном двух народов – казахов и кыргызов. А после Декады казахской литературы и искусства в Москве в 1936 году стал уже известен по всему Союзу.

- Мне хотелось еще раз напомнить о значении творчества Жамбыла в истории казахского народа. Ведь он был великим жырау, открыто говорившим о многих острых вещах. Можно вспомнить его исторические дастаны про батыров, участие в национально-освободительном движении 1916 года в Семиречье, дружеских отношениях с его лидером Бекболатом Ашекеевым.

- Сам я тоже родился и вырос в Жамбылском районе Алматинской области. Жамбыл для меня не просто земляк. Мой отец, имам Абдыкадыр-кари (кари – человек, профессионально и наизусть декламирующий Коран. – Ред.) был одним из самых близких к нему людей в последние годы его жизни. Сейчас говорят, что в СССР все сплошь были атеистами, но это неправда. Многие сегодня не знают, что первая религиозная община мусульман Казахстана была официально зарегистрирована именно в моем родном Каргалы не без участия Жамбыла. В 1943-м двести моих земляков обратились к Сталину с письмом (оно сегодня находится в гос­архиве РК), в котором просили разрешить открыть мечеть в селе Каргалы. Просьба была услышана, и мой отец при поддержке Жамбыла реанимировал мечеть, построенную еще в 1886 году волостным управителем Сатом Ниязбековым, и стал ее первым имамом. Когда он читал уағыз (религиозная проповедь), то, как говорят, прихожане не могли сдержать слез, – рассказывает Исмаил­жан Иминов.

Люди, особенно в военные и после­военные годы, стали очень верующими. Во время Курбан айта и Рамазана вокруг Каргалинской мечети собирались от 5 до 10 тыс. человек со всей области. Те, кто вернулся с фронта, были уверены, что остались в живых благодаря вере во Всевышнего.

– Интересна история знакомства отца с Жамбылом, – продолжает Исмаилжан Иминов. – Абдыкадыр-кари родился в Кашгаре – древней столице уйгуров, о которой я написал книгу «Край шести городов». В 1934 году после национально-освободительного движения уйгуров в тех краях он был вынужден покинуть родину и перебраться в Казахстан. Было ему в ту пору всего 18 лет. Устроился работать в совхоз Политотдел на территории нынешнего Карасайского района. И хотя большая часть имамов была репрессирована, отправлена в ссылки или расстреляна, он не отказался от веры. Директор совхоза, близкий родственник Жамбыла, рассказал набожному акыну, что у них на строительстве школы работает молодой парень, который не пропускает ни одного намаза. Старец встретился с юношей и, увидев, что тот знает Коран наизусть, на казахском говорит без акцента, хорошо знаком с творчеством Абая, окончил два медресе – Кашгарское и Мири Араб в Бухаре, проникся к нему симпатией.

Однажды Жамбыл спас отца. Кто-то донес, что он хранит религиозную литературу и читает пятикратный намаз. Отца забрали в районный НКВД в Узунагаше. Жамбыл, узнав об этом, при­ехал туда на личной машине – подаренном в 1938 году Правительством Казахстана голубом автомобиле ГАЗ-М1 («эмке»). Навстречу ему вышел сам руководитель этого ведомства. Жамбыл потребовал показать ему донос, поступивший на его друга. Сотрудник НКВД не посмел отказать. Прославленный старец, который, как известно, был неграмотным, не разворачивая порвал поданую ему бумагу – и отца освободили.

Жамбыла Жабаева не стало в 1945-м. Перед смертью он завещал, чтобы в последний путь его проводил имам Абдыкадыр-кари – его младший друг...

Абдыкадыр-кари был знаком с Мухтаром Ауэзовым, Сакеном Сейфуллиным, Сабитом Мукановым, сам писал стихи на чагатайском – едином с XIII до начала XX века литературном языке для всех тюркоязычных народов Центральной Азии. Дружил с ученым-богословом, председателем Духовного управления мусульман Центральной Азии, муфтием Зияуддинханом ибн Эшон Бабаханом, главой мусульман Казахстана Садуакасом Гылмани. Как вспоминает сын имама, они оба нередко приезжали в Каргалы по четвергам на обычном автобусе, ночевали дома у Абдыкадыра-кари, а потом принимали участие в жума-намазе, где читали проповеди.

В книге «Айтыс длиною в жизнь», где ключевыми фигурами являются Жамбыл Жабаев и Абдыкадыр-кари, автор рассказывает и о других знаменитых земляках. Например, об акыне-импровизаторе Умбеталы Карибаеве, внуке Жамбыла, народном акыне Казахстана Алимкуле Жамбылове и его сын Муратхане.

– Конечно, я не мог не рассказать и о своих друзьях – айтыскере Есенкуле Жакыпбеке, поэте и публицисте Радбеке Терликбаеве, поэтессах Надежде Лушниковой, ее дочери Алене Нурбековой и Ольге Григорьевой, – говорит автор. – В книге есть очерки об уроженке Каргалы героине Великой Отечественной Зияде Досбергеновой, о Халық Қаһарманы Талгате Мусабаеве.

Следующая книга из цикла «Мой Казахстан», как планирует Исмаилжан Иминов, будет посвящена Мухтару Ауэзову и его сыну Мурату, с которым он дружил. Уже опубликован очерк «Революционный взгляд на историю номадов» по коллективной монографии «Эстетика кочевья» под редакцией Мурата Ауэзова – той самой, тираж первого издания которой был в 1976 году полностью уничтожен. Также в планах публициста рассказать о судьбе Ыбырая Алтынсарина.