Решение было принято в рамках 10-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, проходящей в г. Виндхук (Намибия), по итогам защиты и презентации номинанта делегацией РК во главе с генеральным секретарем Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Асель Утегеновой. При поддержке Министерства культуры и спорта РК национальное искусство айтыс представили и видные айтыскеры Балгынбек Имашев и Айнур Турсынбаева.

Эксперты 24 государств – членов Межправкомитета ЮНЕСКО отметили, что айтыс представляет собой синтез поэзии, музыки, драматического представления, исполнительского мастерства и играет важную роль в укреплении социальной сплоченности народа. Айтыс – третья заявка от Казахстана, вошедшая в престижный реестр ЮНЕСКО, который на данный момент включает более 300 шедевров НКН всего мира. В ноябре 2014 года в список НКН человечества включены национальная номинация Казахстана «Искусство исполнения традиционного домбрового кюя» и совместная с Кыргызстаном – «Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрт».

Работа по подготовке номинаций осуществляется Национальной комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и созданным при ней в 2012 году Национальным комитетом по охране НКН, при поддержке МИД и МКС РК. В планах казахстанской стороны – подготовка в ближайшие годы номинаций «Қазақ күресі», «Охота с беркутом», «Асық ойындары», «Домбыра аспабын жасау қолөнері», «Ортеке» и «Қара жорға».