​Аз, буки, веди...

Свежий выпуск
434
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Собственно, День славянской письменности и культуры, который в Шымкенте торжественно отмечают последние четверть века, как раз и прославляет создателей славянской письменности.

– Как замечательно, что мы сохранили свою культуру, помним о своих предках, – обратился к собравшимся на праздник в областном русском драматическом театре протоиерей Свято-Никольского собора отец Александр. – Мы имеем это благодаря тому, что у нас есть письменность, которая помогает просвещать душу и сердце человека, нести добро и благодать. Всем здоровья и мира и пусть у каждого в его жизни будет хороший «почерк»!

С Днем славянской письменности поздравила также председатель Южно-Казахстанского областного славянского культурного центра Марина Лимаренко, отметив, что традиции славянского праздника прочно укрепились на казахстанской земле. Он собирает людей разных национальностей, стремящихся приобщиться к истокам славянской культуры, насладиться ярким и разнообразным танцевальным, музыкальным и песенным искусством. Представители разных этносов всегда не прочь подхватить полюбившуюся песню. Так было и на этот раз, когда зал, дружно встав, в сотни голосов выводил «Катюшу».

На Руси ни один праздник не обходился без народных игр и забав, в ходе которых молодежь мерилась своей богатырской силой и молодецкой удалью. Ребята из команды XIII Legion показали на сцене отличную физическую форму – результат тренировок на воркаут-базе. Публика активно участвовала в викторине на знание русских поговорок и героев славянских сказок. Дети и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы, получая за правильные ответы сладкие призы – леденцы.

Почетным гостем праздника стала московская певица Анна Аверина, подарив шымкентцам возможность насладиться исконно русской песней. Артистка и преподаватель эстрадного вокала в Московском государственном университете культуры исполнила старинный русский плач невесты а капелла, а также романсы и эстрадные композиции. Певица обратилась к зрителям с призывом не просто слушать, а подпевать, чтобы наполнить душу светом и жизненной энергией. Зал откликнулся, исполнив некоторые песни хором.

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Волонтерство: сила личного примера
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Туркестанский конгресс математиков
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Так хлеб или «сайговодство»?
Электросамокаты признаны транспортным средством в Казахстане
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы
Астанинский процесс завершился
Фермерам обещают компенсировать часть расходов на электричество и газ в теплицах
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Спецназ и командиры Нацгвардии Казахстана продемонстрировал…
Диалог о безопасности
Астанинский процесс завершился
Тренд на осознанное мышление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]