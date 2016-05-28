​Аз, буки, веди...

Собственно, День славянской письменности и культуры, который в Шымкенте торжественно отмечают последние четверть века, как раз и прославляет создателей славянской письменности.

– Как замечательно, что мы сохранили свою культуру, помним о своих предках, – обратился к собравшимся на праздник в областном русском драматическом театре протоиерей Свято-Никольского собора отец Александр. – Мы имеем это благодаря тому, что у нас есть письменность, которая помогает просвещать душу и сердце человека, нести добро и благодать. Всем здоровья и мира и пусть у каждого в его жизни будет хороший «почерк»!

С Днем славянской письменности поздравила также председатель Южно-Казахстанского областного славянского культурного центра Марина Лимаренко, отметив, что традиции славянского праздника прочно укрепились на казахстанской земле. Он собирает людей разных национальностей, стремящихся приобщиться к истокам славянской культуры, насладиться ярким и разнообразным танцевальным, музыкальным и песенным искусством. Представители разных этносов всегда не прочь подхватить полюбившуюся песню. Так было и на этот раз, когда зал, дружно встав, в сотни голосов выводил «Катюшу».

На Руси ни один праздник не обходился без народных игр и забав, в ходе которых молодежь мерилась своей богатырской силой и молодецкой удалью. Ребята из команды XIII Legion показали на сцене отличную физическую форму – результат тренировок на воркаут-базе. Публика активно участвовала в викторине на знание русских поговорок и героев славянских сказок. Дети и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы, получая за правильные ответы сладкие призы – леденцы.

Почетным гостем праздника стала московская певица Анна Аверина, подарив шымкентцам возможность насладиться исконно русской песней. Артистка и преподаватель эстрадного вокала в Московском государственном университете культуры исполнила старинный русский плач невесты а капелла, а также романсы и эстрадные композиции. Певица обратилась к зрителям с призывом не просто слушать, а подпевать, чтобы наполнить душу светом и жизненной энергией. Зал откликнулся, исполнив некоторые песни хором.