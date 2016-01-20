«Қазақ елі» на Каннском фестивале

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Любовь ДОБРОТА
По информации автора сценария и продюсера киностудии «САҚ» Бахытжана Кулжабаева, представители оргкомитета Каннского фестиваля уже связались с создателями мультипликационного фильма и сообщили, что Россия, Германия, США и ОАЭ заявили о желании показать эту историческую ленту детям своих стран. Теперь аниматоры в срочном порядке переводят фильм на русский, немецкий и английский языки.

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Руководство киностудии считает, что такой интерес к их работе является первым шагом к возможному показу ленты на Каннском кинофестивале.
Официальный прокат мульт­фильма в кинотеатрах нашей страны запланирован на Наурыз. Продолжительность полнометражной версии для кинотеатров – более часа. Также предполагается выпустить 6-серийную версию для телевизионного вещания, продолжительность каждой серии будет порядка 20 минут. «Қазақ елі» создан по заказу Министерства культуры и спорта РК, средства выделены из бюджета страны.

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Мультфильм «Қазақ елі» приурочен к 550-летию Казахского ханства. Сюжет охватывает разные периоды развития нашей государственности, повествует об истории артефактов. Картина в доступной для юных зрителей форме рассказывает о важных событиях в истории страны, знакомит с такими выдающимися дея­телями, как ханы Керей и Жанибек.
Собственно, отправной точкой для повествования послужил памятник Керею и Жанибеку, установленный в Астане. Увидев его, двое любопытных мальчишек стали расспрашивать, кем были эти люди. Рассказ об исторических личностях мультипликаторы превратили в увлекательное путешествие в прошлое. Зрители узнают, как главные герои учились сражаться, постигали науки и со временем создали Казахское ханство.

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При создании фильма использовалась 2D- и 3D-анимация. Это сделало его красочным, тонко передающим колорит и красоту казахских степей, живописных гор, уклад жизни древних городов Сыгнака, Отырара, Тараза, Исфиджаба, расположенных по маршруту Великого шелкового пути. В проекте приняли участие и известные отечественные ученые, писатели, что позволило обеспечить достоверность сюжета, наполнить фильм интересными деталями.

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