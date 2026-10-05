Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента

- Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству, - говорится в официальной информации.