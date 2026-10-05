Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента

Пресс-служба Акорды сообщила о новом назначении Азамата Ескараева, передает Kazpravda.kz
- Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству, - говорится в официальной информации.
Другим распоряжением Касым-Жомарта Токаева он назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.