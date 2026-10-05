Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения

Распоряжением Главы государства Хасенов Азамат Бахытжанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В минувший выходной Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны.

Свои должности покинули первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров, заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев и главнокомандующий Военно-морскими силами Канат Ниязбеков.

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