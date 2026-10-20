Азамат Усимбеков: Наша главная задача – выстроить путь от ребёнка до чемпиона

Фото: пресс-служба Федерации

В апреле 2025 года Азамат Усимбеков возглавил Казахстанскую федерацию стрельбы из лука. За это время отечественные лучники добились ряда исторических результатов на международной арене. Казахстанские спортсмены завоевали медали Кубка Азии, чемпионатов континента и мира. Значительных успехов добились и отечественные параспортсмены.

По словам главы республиканской федерации, работа направлена не только на достижение высоких результатов национальной сборной, но и на системное развитие этого вида спорта в стране. Среди главных приоритетов - укрепление региональных федераций, развитие детско-юношеского спорта, модернизация спортивной инфраструктуры и создание эффективной системы подготовки спортсменов международного уровня. О достигнутых результатах, проделанной работе и дальнейших планах - в нашем обстоятельном интервью с президентом Казахстанской федерации стрельбы из лука Азаматом Усимбековым.

- В 2025 году вы возглавили Национальную федерацию стрельбы из лука Казахстана. Какие результаты за это время считаете наиболее значимыми?

- Прежде всего, я хотел бы отметить, что за каждым спортивным достижением стоит большая совместная работа спортсменов, тренеров, федерации, государственных органов управления и всех организаций, которые поддерживают развитие нашего вида спорта. За последнее время казахстанские лучники добились результатов, которые по праву можно назвать историческими. В июне 2025 года на Кубке Азии в Сингапуре наша сборная завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Ранее казахстанские спортсмены участвовали в этих соревнованиях, однако добиться такого результата не удавалось.

В сентябре 2025 года на чемпионате мира наша национальная сборная завоевала бронзовую медаль. Это особенно значимое достижение, поскольку Казахстан ждал медали мирового первенства в стрельбе из лука целых 32 года! В ноябре того же года на чемпионате Азии наши спортсмены также выиграли золотую медаль.

Отдельно хочу отметить успехи параспортсменов. В июле 2025 года на чемпионате Азии по парастрельбе из лука представители Казахстана завоевали бронзовую медаль. Для наших спортсменов это стало историческим достижением. В марте 2026 года на Кубке Азии сборная выиграла три золотые и одну бронзовую медали. В том же месяце наши параспортсмены завоевали серебро на престижном международном турнире по парастрельбе из лука. А в мае на турнире «Кубок Вероники» казахстанские спортсмены пополнили свою копилку двумя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Все эти результаты показывают, что Казахстан способен конкурировать с сильнейшими представителями мировой стрельбы из лука. Мы благодарны Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, Министерству туризма и спорта Казахстана и Дирекции развития спорта за внимание к нашему виду спорта.

Также хочу отметить значительный вклад в развитие стрельбы из лука меценатов, которые поддерживают спортсменов и помогают создавать необходимые условия для подготовки и участия в международных соревнованиях. Большое значение имеет работа местных исполнительных органов, региональных управлений спорта, областных федераций и тренерского сообщества.

Поэтому было бы неправильно связывать достижения исключительно с работой республиканской федерации. За каждой медалью стоит труд многих людей и организаций. Наша основная задача - эффективно использовать оказываемую поддержку, создавать условия для спортсменов и добиваться того, чтобы международные успехи стали закономерным результатом той системной работы, которая нами проводится по всей стране.

- Азамат Есентаевич, какие направления развития федерации сегодня являются приоритетными? На чём прежде всего сосредоточено ваше внимание и какие задачи вы ставите перед собой для дальнейшего развития данного вида спорта в Казахстане?

- Мы прекрасно понимаем, что сила национальной сборной напрямую зависит от того, насколько развит спорт в регионах. Если у ребёнка нет возможности регулярно тренироваться, если отсутствуют необходимые спортивные сооружения, оборудование и квалифицированные тренеры, рассчитывать на постоянное пополнение национальной сборной качественными спортсменами будет сложно. Поэтому одним из наших главных направлений стала работа по укреплению региональных федераций.

На сегодня в структуре федерации действуют 17 региональных филиалов. Пока филиалы отсутствуют в Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Улытау. Мы заинтересованы в том, чтобы охватить все регионы страны. При этом для нас важно не просто назначить руководителя филиала. Необходимо сформировать работающую систему, которая будет реально помогать развитию стрельбы из лука на местах. Мы привлекаем к этой работе предпринимателей и общественно ответственных людей, готовых вкладывать силы и ресурсы в развитие стрельбы из лука.

Параллельно занимаемся вопросами развития тренировочных баз, обеспечения спортсменов необходимым инвентарём и созданием полноценных условий для тренировочного процесса. Также федерация внедрила практику финансового поощрения спортсменов, добивающихся высоких результатов на международных соревнованиях. Мы хотим, чтобы каждый спортсмен понимал: его труд ценят, его достижения замечают, а федерация заинтересована в его дальнейшем росте.

- Насколько серьёзной проблемой остаётся обеспечение спортсменов современным инвентарём?

- В стрельбе из лука спортивный инвентарь имеет огромное значение. Здесь многое зависит от точности оборудования, его характеристик и соответствия индивидуальным особенностям спортсмена. Даже обычный лук и стрелы отличаются по своим параметрам. Учитываются вес, длина, жёсткость и другие характеристики. Поэтому нельзя подходить к оснащению спортсменов формально.

При поддержке федерации, региональных филиалов и спонсоров удалось обновить спортивный инвентарь национальной сборной, который на протяжении почти пяти лет практически не обновлялся. Кроме того, мы уделяем внимание полноценному обеспечению спортсменов во время подготовки, в том числе необходимыми витаминными комплексами в рамках предусмотренного сопровождения.

Однако подготовка к крупным соревнованиям – это не только инвентарь и тренировочные сборы. Важны медицинское сопровождение, контроль состояния здоровья, психологическая подготовка и организационные вопросы. За выступлением спортсмена на международной арене стоит огромная работа, которую зритель зачастую не видит. Наша задача - создать условия, при которых спортсмен сможет сосредоточиться непосредственно на подготовке и самих соревнованиях.

Особое внимание мы уделяем детско-юношескому спорту. Это одно из наших стратегических направлений. Наши специалисты разработали и внедрили специальную лигу для спортсменов возрастных категорий U-15 и U-18. Для нас это не просто организация соревнований, а важный инструмент формирования будущего резерва национальной сборной.

Ребёнок не должен тренироваться весь год ради одного чемпионата Казахстана. Ему необходима регулярная соревновательная практика, возможность сравнивать свои результаты с достижениями сверстников и постепенно повышать собственный уровень. Лига позволяет проводить соревнования на системной основе, усиливать конкуренцию между регионами и давать тренерам возможность своевременно выявлять перспективных спортсменов.

Особенно важно, чтобы талантливые дети из отдалённых регионов также получали возможность заявить о себе. Иногда в небольшом городе или селе растёт очень способный спортсмен, но из-за отсутствия регулярных соревнований и необходимых условий его потенциал остаётся незамеченным. Мы меняем эту ситуацию. Наша цель - сформировать понятную систему спортивного роста: U-15, U-18, U-21, а вершина - национальная сборная. Если ребёнок видит перед собой реальную перспективу, ему легче сохранять мотивацию, а тренеру выстраивать долгосрочную программу подготовки. Уверен, наиболее заметные результаты мы увидим уже в обозримом будущем.

Сегодня нам необходимо не просто искать уже подготовленных спортсменов, а создавать систему, которая позволяет воспитывать их самостоятельно, начиная с детского возраста. Лига даёт возможность регулярно отслеживать результаты молодых лучников по всей стране, определять перспективных ребят и формировать резерв для молодёжных сборных. Следующий этап - обеспечить преемственность между возрастными категориями, чтобы переход из юношеского спорта во взрослый не становился непреодолимым барьером.

Очень важна и психологическая подготовка. На международных соревнованиях спортсмен сталкивается с сильными соперниками, серьёзной конкуренцией и большим эмоциональным напряжением. К этому нужно готовиться заранее.

Поэтому Лига – это первый этап долгосрочной системы подготовки будущих чемпионов. Мы рассчитываем, что сегодняшние участники U-15 через пять-семь лет смогут успешно представлять Казахстан на чемпионатах Азии, мира и Олимпийских играх.

- Федерация по вашей инициативе работает над открытием бесплатных школьных секций. Расскажите об этом подробнее.

- Необходимо сделать стрельбу из лука более доступной для детей и подростков. В настоящее время ведётся активная работа по открытию секций стрельбы из лука в школах крупных городов Казахстана. Первые такие секции уже открыты в Астане. Это важный шаг, поскольку знакомство со спортом должно начинаться как можно раньше и быть доступным для широкого круга детей. Мы хотим, чтобы у ребёнка была возможность попробовать себя в стрельбе из лука, независимо от того, занимается ли он в специализированной спортивной школе или приходит в обычную общеобразовательную школу.

В перспективе планируем развивать и академическое направление. В частности, рассматриваем возможность открытия академии стрельбы из лука при Казахском национальном университете спорта в Астане. Речь идёт не только о подготовке спортсменов, но и о развитии профессиональной образовательной среды, подготовке специалистов и укреплении научно-методической базы нашего вида спорта. Мы хотим, чтобы стрельба из лука развивалась комплексно: от школьной секции до профессионального спорта и подготовки квалифицированных кадров.

- Сколько сегодня спортсменов занимается стрельбой из лука в Казахстане?

- По имеющимся у федерации данным, в её структуре зарегистрированы 1207 спортсменов и 95 тренеров. Среди спортсменов - 163 взрослых лучника, 964 представителя молодёжной категории до 21 года и 80 спортсменов с инвалидностью.

В национальной сборной по классической и блочной стрельбе из лука числятся 158 спортсменов: 100 представителей классического лука и 58 - блочного.

Кроме того, в состав параспортивного направления входят 48 спортсменов: 20 специализируются на классическом луке, 28 - на блочном. Эти цифры показывают, что у нашего вида спорта есть потенциал для дальнейшего поступательного развития.

Вместе с тем мы понимаем, что необходимо расширять географию стрельбы из лука, увеличивать число занимающихся, привлекать новых тренеров и создавать условия для появления спортивных школ в регионах. Для нас важно не просто увеличивать статистические показатели, а формировать полноценную систему, в которой каждый спортсмен сможет развиваться в соответствии со своими способностями.

- Как вы оцениваете выступление национальной сборной на XX летних Азиатских играх в Японии?

- На Азиатских играх Казахстан был представлен в классической и блочной стрельбе из лука. В соответствии с форматом соревнований нашу страну представляли 12 спортсменов: по три мужчины и три женщины в каждой дисциплине. Подготовка к соревнованиям включала несколько этапов.

С 18 августа по 4 сентября национальная сборная провела УТС в Алматинском областном центре олимпийской подготовки в Карасайском районе. Затем, при поддержке федерации и Дирекции развития спорта, спортсмены отправились на учебно-тренировочный сбор в Сеул, который проходил с 5 по 22 сентября.

Мы постарались организовать подготовку таким образом, чтобы спортсмены подошли к Азиатским играм в оптимальной форме. Конечно, мы рассчитывали увидеть наших лучников на пьедестале почёта. К сожалению, на этот раз результат оказался не таким, каким мы его ожидали. Но спорт устроен так, что не каждый старт завершается медалью. Важно уметь объективно оценивать выступление, анализировать ошибки и двигаться дальше.

Я благодарен всем нашим спортсменам за труд, самоотдачу и борьбу за честь страны. Каждый из них прошёл серьёзный подготовительный этап и приложил максимум усилий. При этом мы не собираемся закрывать глаза на недостатки. Нам предстоит детально проанализировать выступление команды, вместе с тренерами определить проблемные моменты и внести необходимые коррективы в подготовку. Пятое место на Азиаде для кого-то может считаться хорошим результатом, однако наши амбиции гораздо выше. Мы нацелены на борьбу за медали!

- Не станет ли отсутствие медалей на Азиатских играх поводом для пересмотра подхода к подготовке?

- Любые крупные соревнования должны становиться источником анализа и новых решений. Мы не можем оценивать всю работу федерации исключительно по результату одного турнира. Важно учитывать долгосрочную динамику, качество подготовки, уровень конкуренции и развитие спортсменов.

Вместе с тем отсутствие ожидаемых медалей требует серьёзного разбора. Мы должны понять, какие решения оказались эффективными, где были допущены ошибки и какие направления необходимо усилить. Наша задача - не искать виноватых, а находить решения.

Впереди новые международные соревнования, чемпионаты мира и подготовка к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Мы верим в наших спортсменов. Уверен, что при системной работе, грамотной подготовке и необходимой поддержке они смогут добиваться более высоких результатов.

Мы понимаем, что путь к медали требует многолетнего труда, дисциплины и неимоверной самоотдачи. Надеюсь, наш тренерский штаб приложит максимальные усилия, чтобы казахстанская стрельба из лука вышла на новый уровень своего развития. Сегодня мы создаём устойчивую систему, в которой результат будет обеспечиваться не отдельными спортсменами, а последовательной работой всей спортивной отрасли. Федерация не сможет решить все вопросы самостоятельно. Нам необходимо продолжать совместную работу с государством, Министерством туризма и спорта, ДРС, местными исполнительными органами, региональными управлениями спорта, спонсорами и партнёрами.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает развитие стрельбы из лука в Казахстане. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать прочную основу для будущих побед. Наиглавнейшая задача - выстроить путь от ребёнка до чемпиона. И мы последовательно движемся к этой цели.