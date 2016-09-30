Свежий выпуск

​Азамат в математике, математика – в школе

Марина ПАРХОМЕНКО

Олимпиец с хорошим стажем Азамат Сарин побеждал на международной математической олимпиаде в Москве, был бронзовым призером Западно-Китайской олимпиады, собравшей лучших школьников азиатских стран – окончил Казахско-турецкий лицей в Актобе. Поступил в КБТУ, решив было посвятить свою жизнь нефтегазовой отрасли, но пос­ле первого курса понял, что это не его стезя, и в итоге вышел учителем математики из стен Университета им. С. Демиреля. На этот выбор не мог не повлиять пример учителя, классного руководителя – Муаммер Гюль за 20 лет воспитал в системе КТЛ десятки олимпийцев, принесших стране немало медалей математических международных олимпиад.

Попасть на работу в НИШ нелегко. Пришлось выдержать немалый конкурс, в котором участвовали преподаватели университетов, профессора, пройти через экзамены, собеседование. А еще были проверочные уроки перед комиссией, но благо был опыт преподавания в алматинском КТЛ, в частной физматшколе.

С 9-го класса дети в НИШ изучают профильные предметы, в том числе и математику, на английском языке. Языкового барьера нет, но поначалу возникают проблемы с терминами, потому что математическая терминология в обычном английском не используется. По ходу обучения проблема преодолевается, и в 10-м классе с математическим английским все в порядке.

– Дети наши талантливы, – утверждает Азамат. – Заметил закономерность, диктуемую особенностями физиологии: вначале математика лучше «идет» у старательных, усидчивых девочек, но в 8–9-х классах мальчики их догоняют и обгоняют. Для олимпиад я отбираю по способности логически мыслить, причем не обязательно только отличников. Если голова работает – буду тренировать. Сначала это 10–15 человек, потом отсеиваются лентяи, и к концу в каждой параллели остаются два-три человека. Темпы обучения в НИШ таковы, что времени на подготовку к олимпиаде мало, поэтому заниматься школьникам приходится и в субботу, и в воскресенье. Сам он в свое время тоже засиживался до глубокой ночи.

В первый год, рассказывает педагог, это был 2013-й, на областной олимпиа­де ничего не взяли, а в следующем девятиклассники заняли почти все первые места в области. На республиканской двум его воспитанникам не хватило по одному баллу до бронзовых наград. В 2015 году в республиканском многоборье завоевали две «бронзы», по области ученики 9–11-х классов НИШ были первыми. На международных эйлеровских олимпиадах, а проводятся они параллельно в каждой стране, на региональном этапе отвоевали первое место и на респуб­ликанском – третье. Прогресс налицо, а ведь прошло совсем немного времени. И Азамат Сарин уверен в том, что его школа станет лидером олимпийского движения.

Есть еще и такие состязания, как научные соревнования. У педагога много идей, часть которых он потихоньку «подкидывает» детям. Есть умные, трудолюбивые школьники, но не олимпийцы, вот с ними он и работает над научными проектами. К примеру, есть любопытный проект: построили такую систему дорог, которая не требует светофоров, из любой точки до другой можно доехать без остановки. На первый взгляд, это невозможно, но на практике надо строить новый город с помощью системы графов, она-то и поможет избавиться от вечных транспортных пробок. Был проект в сфере шифрования, да много еще чего. Надо лишь хорошо тренироваться, чтобы достойно выступать на соревнованиях.

Конечно, участие в олимпиадах, соревнованиях – это не самоцель, задача педагога – побудить ребят развивать творческие и исследовательские навыки. А еще трудиться – за красивые глаза оценки в школе не ставят, добывать все своим трудом, быть честными – плагиат в школе воспрещен.

До сих пор Азамат Сарин поддерживает отношения со сверстниками-олимпийцами, завоевавшими для страны не одну золотую медаль, – Куатом Есеновым, Бауржаном Бектемировым, Габитом Бекахметовым и другими. Все они успешные люди – работают на госслужбе, в бизнесе, в науке, в общем, не потерялись в жизни, ведь олимпиады закалили.

– Я один работаю учителем в школе, – улыбаясь, замечает Азамат. – Была до этого и другая работа, где время тянулось как резина. А в классе с ребятами оно просто пролетает, да и язык с детьми находит быстро, потому что строит диалог с ними не как с учениками, а как с друзьями, с которыми интересно всегда находиться в поиске.

Популярное

Все
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Выборы как часть новой истории
Про осетра никто и не вспомнил…
Евразиец на все времена
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
Кто победит в битве за битум?
Доход по осени считают
Тимур и его команда
Подготовка к саммиту
Завершается уборка риса
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Право быть независимым
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
Шаг в новую эпоху
Победило знание
Диалог о налогах
Что такое Улытау?
Переосмыслить жизнь
Невзаимозаменяемый
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Переосмыслить жизнь
Свежий выпуск
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Свежий выпуск
Доход по осени считают
Свежий выпуск
Победило знание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]