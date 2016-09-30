​Азамат в математике, математика – в школе

Олимпиец с хорошим стажем Азамат Сарин побеждал на международной математической олимпиаде в Москве, был бронзовым призером Западно-Китайской олимпиады, собравшей лучших школьников азиатских стран – окончил Казахско-турецкий лицей в Актобе. Поступил в КБТУ, решив было посвятить свою жизнь нефтегазовой отрасли, но пос­ле первого курса понял, что это не его стезя, и в итоге вышел учителем математики из стен Университета им. С. Демиреля. На этот выбор не мог не повлиять пример учителя, классного руководителя – Муаммер Гюль за 20 лет воспитал в системе КТЛ десятки олимпийцев, принесших стране немало медалей математических международных олимпиад.

Попасть на работу в НИШ нелегко. Пришлось выдержать немалый конкурс, в котором участвовали преподаватели университетов, профессора, пройти через экзамены, собеседование. А еще были проверочные уроки перед комиссией, но благо был опыт преподавания в алматинском КТЛ, в частной физматшколе.

С 9-го класса дети в НИШ изучают профильные предметы, в том числе и математику, на английском языке. Языкового барьера нет, но поначалу возникают проблемы с терминами, потому что математическая терминология в обычном английском не используется. По ходу обучения проблема преодолевается, и в 10-м классе с математическим английским все в порядке.

– Дети наши талантливы, – утверждает Азамат. – Заметил закономерность, диктуемую особенностями физиологии: вначале математика лучше «идет» у старательных, усидчивых девочек, но в 8–9-х классах мальчики их догоняют и обгоняют. Для олимпиад я отбираю по способности логически мыслить, причем не обязательно только отличников. Если голова работает – буду тренировать. Сначала это 10–15 человек, потом отсеиваются лентяи, и к концу в каждой параллели остаются два-три человека. Темпы обучения в НИШ таковы, что времени на подготовку к олимпиаде мало, поэтому заниматься школьникам приходится и в субботу, и в воскресенье. Сам он в свое время тоже засиживался до глубокой ночи.

В первый год, рассказывает педагог, это был 2013-й, на областной олимпиа­де ничего не взяли, а в следующем девятиклассники заняли почти все первые места в области. На республиканской двум его воспитанникам не хватило по одному баллу до бронзовых наград. В 2015 году в республиканском многоборье завоевали две «бронзы», по области ученики 9–11-х классов НИШ были первыми. На международных эйлеровских олимпиадах, а проводятся они параллельно в каждой стране, на региональном этапе отвоевали первое место и на респуб­ликанском – третье. Прогресс налицо, а ведь прошло совсем немного времени. И Азамат Сарин уверен в том, что его школа станет лидером олимпийского движения.

Есть еще и такие состязания, как научные соревнования. У педагога много идей, часть которых он потихоньку «подкидывает» детям. Есть умные, трудолюбивые школьники, но не олимпийцы, вот с ними он и работает над научными проектами. К примеру, есть любопытный проект: построили такую систему дорог, которая не требует светофоров, из любой точки до другой можно доехать без остановки. На первый взгляд, это невозможно, но на практике надо строить новый город с помощью системы графов, она-то и поможет избавиться от вечных транспортных пробок. Был проект в сфере шифрования, да много еще чего. Надо лишь хорошо тренироваться, чтобы достойно выступать на соревнованиях.

Конечно, участие в олимпиадах, соревнованиях – это не самоцель, задача педагога – побудить ребят развивать творческие и исследовательские навыки. А еще трудиться – за красивые глаза оценки в школе не ставят, добывать все своим трудом, быть честными – плагиат в школе воспрещен.

До сих пор Азамат Сарин поддерживает отношения со сверстниками-олимпийцами, завоевавшими для страны не одну золотую медаль, – Куатом Есеновым, Бауржаном Бектемировым, Габитом Бекахметовым и другими. Все они успешные люди – работают на госслужбе, в бизнесе, в науке, в общем, не потерялись в жизни, ведь олимпиады закалили.

– Я один работаю учителем в школе, – улыбаясь, замечает Азамат. – Была до этого и другая работа, где время тянулось как резина. А в классе с ребятами оно просто пролетает, да и язык с детьми находит быстро, потому что строит диалог с ними не как с учениками, а как с друзьями, с которыми интересно всегда находиться в поиске.