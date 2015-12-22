Азарт и разящий удар

В командном турнире (стенка на стенку) по комбинированной пирамиде (состав команды – 7 человек), где разыгрывался Большой Кубок Шымкента, приняли участие по две команды из Астаны и Шымкента, а также дружины из Алматы и Усть-Каменогорска – чемпионы октябрьского турнира, прошедшего в столице. Среди игроков было немало представителей научных и государственных учреждений, писателей, журналистов, предпринимателей, общественных деятелей, для которых бильярд, как и для юбиляра, главное увлечение.

Еще до начала встречи председатель столичного бильярдного клуба «Астана қырандары» («Орлы Астаны»), председатель общественного движения «Ұлы Дала қырандары» Садыбек Тугел начал настраивать «орлов» на победу именно в командных соревнованиях.

В итоге первая команда Астаны, ведомая капитаном Еркином Байбатчиным, в которой под первым номером результативно сыграл и фотокорреспондент «Казахстанской правды» Максут Иржанов, одолела всех своих соперников и заняла первое место. На втором разместилась команда «Шымкент-2», третьими финишировали устькаменогорцы.

Надо отметить, что уровень игры ветеранов заметно повысился. Об этом говорит и счет некоторых встреч команды-победительницы с соперниками (4:3 – с командами Алматы и двумя командами хозяев), когда судьба каждого поединка решалась в последней партии.

А вот в индивидуальном турнире представители столицы не сумели отличиться. Кстати, о том, что бильярд – игра непредсказуемая, можно судить на таком примере: один из лидеров и опытных игроков первой команды Астаны 72-летний Марат Доскожин выиграл обе встречи у будущего победителя турнира Бейсена Байгалиева из Усть-Каменогорска, но проиграл середняку из другой команды и не прошел в четвертьфинал.

А вот «строптивый» устькаменогорец, с трудом одолевший предварительный этап, в играх на выбывание сыграл грамотно, уверенно и по праву стал победителем. Второе и третье места заняли шымкентцы Алексей Доронин и Сергей Шевцов.

Следующий республиканский ветеранский турнир состоится в марте 2016 года в Алматы.