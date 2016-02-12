"Қазақстан Ғарыш Сапары" приступает к производству собственной продукции

Экономика
Фото с сайта inform.kz
Компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" приступает к производству собственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казкосмоса.

Решение о переходе в 2016 году от проектного управления к производственной форме функционирования было принято по итогам работы 2015 года.

По словам исполняющего обязанности президента дочерней компании АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" Марата Нургужина, в 2015 году, после ратификации соответствующего Межправительственного соглашения между Казахстаном и Францией, осуществлена приемка космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ). Оказаны реальные услуги государственным и местным органам страны, поддержана бюджетная программа на эксплуатацию КС ДЗЗ, заключено 14 дистрибьюторских соглашений. 

"Самое главное – нашими специалистами получен неоценимый опыт по самостоятельному управлению и эксплуатации космических аппаратов наземным сегментом КС ДЗЗ", – подчеркнул руководитель компании.

В сообщении отмечается, что проект создания наземной инфраструктуры (НИ СВСН) завершен в 2015 году на 100%. "В частности, введено в эксплуатацию опытное производство навигационной аппаратуры для потребителей, прошла аккредитацию лаборатория оценки соответствия СВСН, введена в строй система мониторинга пространственна протяженных объектов. Специалисты центра СВСН завершили научно-исследовательские работы по обоснованию создания государственной спутниковой геодезической сети РК", – уточняется в пресс-релизе.

В соответствии с графиком ведется создание космической системы научно-технологического назначения.

В 2016 году планируется начало строительства 2-й очереди Национального космического центра в рамках внебюджетных инвестиций, продолжение проектов по созданию радарного спутника KazSar, укрепления участия в программе "Днепр" в рамках внебюджетных инвестиций. "Мы должны занять нишу на зарубежном рынке данных ДЗЗ. Ставлю задачу выхода на безубыточность компании к 2019 году", – отметил Нургожин. 

Популярное

Все
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доверие как фундамент легитимности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Оберегая важнейший ресурс
Конституционные основы политической трансформации
О недрах и не только
Позитив в тройном размере
Сумасшедший камбэк Аргентины
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности
Код степной государственности
Жива душа степи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Мама, я плыву!»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Главная ценность – человек
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного        Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Подиум для всех
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Перезагрузка «Астаны»
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Международные СМИ: Казахстан сохраняет устойчивость на фоне…
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическо…
Рост цен замедляется
Алатау получил статус первого казахстанского города ускорен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]