Компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" приступает к производству собственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казкосмоса.
Решение о переходе в 2016 году от проектного управления к производственной форме функционирования было принято по итогам работы 2015 года.
По словам исполняющего обязанности президента дочерней компании АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" Марата Нургужина, в 2015 году, после ратификации соответствующего Межправительственного соглашения между Казахстаном и Францией, осуществлена приемка космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ). Оказаны реальные услуги государственным и местным органам страны, поддержана бюджетная программа на эксплуатацию КС ДЗЗ, заключено 14 дистрибьюторских соглашений.
"Самое главное – нашими специалистами получен неоценимый опыт по самостоятельному управлению и эксплуатации космических аппаратов наземным сегментом КС ДЗЗ", – подчеркнул руководитель компании.
В сообщении отмечается, что проект создания наземной инфраструктуры (НИ СВСН) завершен в 2015 году на 100%. "В частности, введено в эксплуатацию опытное производство навигационной аппаратуры для потребителей, прошла аккредитацию лаборатория оценки соответствия СВСН, введена в строй система мониторинга пространственна протяженных объектов. Специалисты центра СВСН завершили научно-исследовательские работы по обоснованию создания государственной спутниковой геодезической сети РК", – уточняется в пресс-релизе.
В соответствии с графиком ведется создание космической системы научно-технологического назначения.
В 2016 году планируется начало строительства 2-й очереди Национального космического центра в рамках внебюджетных инвестиций, продолжение проектов по созданию радарного спутника KazSar, укрепления участия в программе "Днепр" в рамках внебюджетных инвестиций. "Мы должны занять нишу на зарубежном рынке данных ДЗЗ. Ставлю задачу выхода на безубыточность компании к 2019 году", – отметил Нургожин.
Решение о переходе в 2016 году от проектного управления к производственной форме функционирования было принято по итогам работы 2015 года.
По словам исполняющего обязанности президента дочерней компании АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" Марата Нургужина, в 2015 году, после ратификации соответствующего Межправительственного соглашения между Казахстаном и Францией, осуществлена приемка космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ). Оказаны реальные услуги государственным и местным органам страны, поддержана бюджетная программа на эксплуатацию КС ДЗЗ, заключено 14 дистрибьюторских соглашений.
"Самое главное – нашими специалистами получен неоценимый опыт по самостоятельному управлению и эксплуатации космических аппаратов наземным сегментом КС ДЗЗ", – подчеркнул руководитель компании.
В сообщении отмечается, что проект создания наземной инфраструктуры (НИ СВСН) завершен в 2015 году на 100%. "В частности, введено в эксплуатацию опытное производство навигационной аппаратуры для потребителей, прошла аккредитацию лаборатория оценки соответствия СВСН, введена в строй система мониторинга пространственна протяженных объектов. Специалисты центра СВСН завершили научно-исследовательские работы по обоснованию создания государственной спутниковой геодезической сети РК", – уточняется в пресс-релизе.
В соответствии с графиком ведется создание космической системы научно-технологического назначения.
В 2016 году планируется начало строительства 2-й очереди Национального космического центра в рамках внебюджетных инвестиций, продолжение проектов по созданию радарного спутника KazSar, укрепления участия в программе "Днепр" в рамках внебюджетных инвестиций. "Мы должны занять нишу на зарубежном рынке данных ДЗЗ. Ставлю задачу выхода на безубыточность компании к 2019 году", – отметил Нургожин.