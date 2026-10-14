Қазақстан Халық Кеңесі провел в ЗКО республиканский форум

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область и принял участие в республиканском форуме «Новая общественная этика: культура, нравственные нормы и ценности». Диалоговая площадка объединила более тысячи представителей общественности, активных женщин и экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz

В начале встречи Ерлан Кошанов зачитал приветственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева участникам форума. Глава государства поздравил участников с открытием республиканского форума и отметил, что встреча, организованная Қазақстан Халық Кеңесі, имеет особое значение для преемственности национального воспитания и развития общественной культуры.

«Конституция – это священный документ, открывающий путь к процветанию нашей страны, и ориентир, определяющий облик нашего народа в новую эпоху. Поэтому важнейшая задача, стоящая перед нами, - всесторонне разъяснять гражданам, особенно молодежи, основные ценности и смысл Конституции, широко продвигать ее положения. В нынешнее изменчивое, нестабильное и сложное время особенно важно, сохраняя в памяти тысячелетнюю историю и традиции нашей государственности, утверждать в сознании общества ценности, присущие прогрессивной и развитой нации», - говорится в приветственном письме.

Особое внимание Глава государства уделил тому, что путь к построению цивилизованного и процветающего государства начинается с самоотверженного труда всего общества во имя интересов Родины.

«Вместе мы приступили к реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». По всей стране проводятся мероприятия по наведению чистоты, а глубокий смысл этого понятия постепенно укореняется в сознании наших граждан, особенно молодежи. Таким образом, чистота становится неотъемлемой частью национального облика и непреложной ценностью нашего народа. Мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный и Чистый Казахстан, в котором верховенствуют закон и порядок, а особое значение придается образованию, науке и инновациям. В реализации этой важной миссии должны активно участвовать не только государственные учреждения, но и все общество - каждая семья, каждый гражданин, общественные активисты, педагоги и волонтеры. Уверен, что конструктивные предложения и новые идеи, прозвучавшие сегодня, будут способствовать достижению этих целей», - отмечается в приветствии Главы государства.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі будет активно содействовать реализации масштабных задач, поставленных Президентом. Главная цель конституционного консультативного органа – объединять общество вокруг реформ и инициатив Главы государства.

«Сегодняшний разговор – это разговор о Родине и семье, о будущем. Это обсуждение того, как через нравственные нормы, культуру поведения и общественную этику сформировать новое качество нации. Вместе с Конституцией происходят глубокие и важные изменения в сознании и мировоззрении людей. Президент хочет видеть каждого казахстанца человеком, который уважает родной язык, бережет традиции, почитает старших, стремится к знаниям и при этом открыт миру. Эти качества закладываются в семье и должны укрепляться через принципы «Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі также отметил, что за 7 лет реформы Президента Касым-Жомарта Токаева привнесли существенные изменения во все сферы жизни страны. Новый экономический курс способствовал диверсификации экономики и укреплению социальной справедливости. За этот период валовой внутренний продукт Казахстана вырос со 181,7 млрд до 306 млрд долларов, а ВВП на душу населения увеличился с 9,8 тысячи до 15 тысяч долларов. Построено 25 тысяч километров автомобильных дорог, возведено 1 300 новых школ, в том числе 217 школ в рамках проекта «Келешек мектептері».

За последние годы по инициативе Главы государства в стране проведены реформы, равных которым не было со времен обретения Независимости. И сегодня Казахстан вступает в новый этап развития не только в экономической и социальной, но и в культурно-духовной сфере.

«Кульминацией этих модернизационных процессов стала новая Народная Конституция. Вместе с ней происходят глубокие и важные изменения в сердцах и сознании людей. Реформы меняют нашу страну сегодня, а ценности определяют, какой она будет через пятьдесят лет. Именно поэтому Президент последовательно формирует общественные ориентиры, которые должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

В ходе форума участники обсудили широкий круг вопросов, включая воспитание подрастающего поколения, роль нравственных ценностей в обществе, развитие образования и культуры чтения.

Так, член Қазақстан Халық Кеңесі Наталья Дементьева подняла вопрос улучшения морально-бытовых условий в воинских частях. Данное направление получит дальнейшее развитие в работе Халық Кеңесі, планируется изучить ситуацию в воинских частях и определить меры по последовательному улучшению условий службы.

Еще одной важной темой стала занятость молодежи. Руководитель общественного объединения «Жаңа мүмкіндік» Арман Түлкүбаев представил опыт реализации проекта «JOLTAP», который помогает освоить востребованные профессии и найти работу. Особое внимание было уделено перспективам распространения этого опыта в регионах, в том числе для расширения возможностей сельской молодежи.

Вопросы воспитания и общественных ценностей продолжились в выступлениях председателя Республиканского союза матерей, члена Қазақстан Халық Кеңесі Назипы Шанаи и депутата Курултая Снежанны Имашевой.

Другие участники форума обратились к вопросам общественной этики, защиты прав женщин и формирования ответственного гражданского сознания. Председатель Совета матерей ОЮЛ «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири» Татьяна Мурадян рассказала о роли этики в формировании культуры поведения, а председатель общественного объединения «Ассоциация родителей Туркестанской области» Акбаян Жакипова подняла тему защиты прав женщин.

Общественный деятель, член Афганского этнокультурного объединения Анна Мохаммад поделилась размышлениями о воспитании честного и ответственного гражданина. Завершая этот тематический блок, заведующая Амангельдинской сельской библиотекой Гульсим Искалиева подчеркнула значение культуры чтения и важность формирования читающей нации.

Форум стал площадкой для открытого диалога между государством и обществом, объединив обсуждение стратегических ориентиров развития страны с конкретными инициативами, направленными на укрепление общественных ценностей, гражданской ответственности и культуры поведения.



