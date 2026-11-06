Қазақстан Халық Кеңесі создает молодежное движение

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов принял участие в работе Республиканского молодежного лагеря «Ұлттың жаңа болмысы: жастар және азаматтық жауапкершілік» в Петропавловске. Главной темой встречи стало обсуждение президентских реформ, их роли в раскрытии потенциала молодежи и ее участия в реализации Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В рамках поездки в Северо-Казахстанскую область члены Халық Кеңесі также встретились с общественностью региона, ознакомились с научно-образовательной инфраструктурой и посетили новый IT-центр в городе Тайынша.

Обращаясь к участникам встречи, Ерлан Кошанов отметил, что Послание Президента задает курс на глубокую модернизацию страны, укрепление ее конкурентоспособности и рост благосостояния граждан. Решение этих задач требует консолидации всего общества, и особая роль здесь отводится молодежи.По словам Председателя Халық Кеңесі, с принятия Новой Конституции начался новый этап в развитии страны. Основной Закон заложил фундамент сильного государства, создав условия для экономического роста, развития человеческого капитала и вовлечения нового поколения в общественную жизнь. Тот факт, что свою первую встречу после референдума Президент провел именно с молодежью, подтверждает особое внимание Главы государства к ее мнению и настроениям. Ведь главными бенефициарами крупных государственных проектов станут молодые казахстанцы.

Говоря о динамике развития страны, Ерлан Кошанов привел ключевые показатели. За последние семь лет ВВП на душу населения в Казахстане вырос более чем на 50 процентов, превысив 15 тыс. долларов, а создание 3,6 млн рабочих мест открыло для граждан новые возможности. Заметные результаты достигнуты и в образовании: выделено более 650 тыс. грантов, стипендии студентов выросли в 2,5 раза, докторантов – более чем в 3 раза, введено 267 общежитий.

Отдельное внимание было уделено международному образовательному сотрудничеству. В качестве примера приведена совместная двудипломная программа Kozybayev University и Университета Аризоны. В июле этого года первые 30 выпускников получили дипломы двух университетов. Среди них – Амир Агзамов, удостоенный американским университетом звания «Лучший выпускник года».

Подобные достижения, признание заслуг молодых казахстанцев за рубежом и их вклад в развитие различных отраслей Председатель Халық Кеңесі назвал примером патриотизма и предметом национальной гордости.

По его словам, современный патриотизм проявляется прежде всего в стремлении к знаниям, созидательном труде, освоении передовых технологий и конкретном вкладе в жизнь общества. При этом важно сохранять национальную идентичность, мыслить глобально, изучать языки и знакомить мир с богатым духовным и культурным наследием Казахстана, используя в том числе современные цифровые платформы.

Эту мысль продолжили сами участники лагеря, представив идеи и предложения по активному вовлечению молодежи в реализацию курса Главы государства. Выдвинутые инициативы получили поддержку Қазақстан Халық Кеңесі.

Директор НИЦ «Молодежь» Найла Мухтарова отметила важность формирования у молодого поколения активной гражданской позиции, основанной на принципах справедливости, законности и неприятия коррупции. По ее мнению, цифровые технологии открывают дополнительные возможности для общественного контроля, повышения прозрачности и решения актуальных социальных задач, а молодежь должна активно использовать эти инструменты.

Член Правления Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Адильхан Толепберген акцентировал внимание на значении ответственного лидерства. Он подчеркнул, что молодые руководители должны уметь принимать самостоятельные решения, эффективно работать с командой и отвечать за результат, не допуская популизма и управленческой слабости. Такой подход соответствует ценностям «Адал азамат», продвигаемым Главой государства.

Ключевым предложением встречи стало создание Молодежного движения «Халық Кеңесі». Ерлан Кошанов поддержал идею, подчеркнув, что такое объединение должно стать не формальной организацией, а действующей площадкой для воплощения молодежных идей. Он напомнил слова Главы государства о том, что молодежная политика должна строиться не «для» молодежи, а «вместе с» молодежью.

На первом этапе в движение предлагается включить 126 молодых людей из всех регионов страны – по числу членов Халық Кеңесі. Каждый член Совета сможет взаимодействовать с молодым напарником на принципах «обратного наставничества», что позволит наладить системную связь между поколениями.

Среди приоритетных направлений – поддержка молодежи категории NEET, содействие ее профессиональному обучению и трудоустройству, в том числе через распространение на всю страну проекта JOLTAP, успешно работающего в Астане. Важной задачей станет продвижение ценностей самостоятельности и созидательного труда, формирование активной гражданской позиции, неприятие иждивенческих настроений и ориентация молодежи на личную ответственность и собственные усилия в достижении жизненных целей. Отдельное внимание будет уделено формированию антикоррупционной культуры, утверждению принципов честности, справедливости и нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

Предусмотрены также развитие цифровых компетенций и работа с талантливыми школьниками, включая наставничество выпускников Tomorrow School над сельскими IT-центрами. Кроме того, молодежь будет вовлекаться в профилактику наркомании, игромании и интернет-мошенничества, деятельность региональных общественных советов, популяризацию культуры чтения и историй успеха казахстанцев. Важными направлениями станут патриотическое воспитание, волонтерство, социальные и экологические проекты.

Особый акцент будет сделан на конкретных результатах. Как подчеркнул Ерлан Кошанов, главная задача движения – не проведение форумов и съездов, а реальные дела, способные менять жизнь людей.

Подводя итоги, Ерлан Кошанов отметил, что создаваемое Молодежное движение станет надежной опорой государства в новой конституционной реальности. Благодаря праву законодательной инициативы, которым наделен Халық Кеңесі, наиболее значимые предложения молодежи смогут пройти экспертную проработку и получить продолжение в законопроектах.

Отдельной частью программы стало знакомство с цифровыми достижениями региона. На выставке «Digital Aimaq», организованной в рамках лагеря, членам Халық Кеңесі показали, как в области воплощаются задачи по цифровизации, поставленные Главой государства, причем не только в городах, но и в селах.

Так, сегодня на районном и сельском уровнях в области открыто 14 IT-центров. В селе Смирново местных жителей обучают использованию цифровых платформ и искусственного интеллекта для решения практических задач и заработка. Это напрямую отражает концепцию народной цифровой экономики, обозначенную в Послании Президента.

В работе молодежного лагеря и встречи с этнокультурными объединениями и общественностью Северо-Казахстанской области приняли участие руководство и члены Қазақстан Халық Кеңесі Ляззат Чинкисбаева, Жандос Актаев, Найла Мухтарова, Акнур Турдалиева, Ислам Байрамуков, Руфина Усанова, Геннадий Зенченко, Ирина Эктова и Сауле Маликова. Участниками встреч стали также депутат Курултая Акерке Искандерова, руководитель РГУ «Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан» Ринат Заит, генеральный директор AstanaHubМагжанМадиев, и руководитель проекта JOLTAP Дана Жунусова.

В рамках поездки члены Халық Кеңесі посетили «Мағжан орталығы», памятник «Ботай» и ознакомились с экспозицией, отражающей основные достижения Северо-Казахстанской области за 35 лет Независимости страны.