Қазақстан Халық Кеңесі встретился с представителями общественности ЗКО

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов встретился с представителями этнокультурных объединений, неправительственных организаций, общественных советов и молодежных организаций, сообщает Kazpravda.kz

Открывая встречу, Ерлан Кошанов подчеркнул, что принципиально важно с самого начала выстраивать работу Совета на основе открытого диалога, доверия и совместного поиска решений. Он отметил, что создание Халық Кеңесі стало важной частью конституционных преобразований, инициированных Главой государства, направленных на расширение возможностей участия граждан в жизни страны и укрепление взаимодействия общества и государства.

«Глава государства поставил перед нами задачу создать действенный механизм взаимодействия государства и общества, при котором голос каждого гражданина будет услышан, а общественные инициативы смогут влиять на принятие решений. Халық Кеңесі призван стать площадкой для открытого обсуждения проблем страны, рассмотрения предложений граждан и выработки конкретных решений. Наша задача – воплотить этот подход в практическую работу - наладить постоянную обратную связь с регионами, объединить усилия общественных институтов и обеспечить результативное решение вопросов, волнующих людей», - отметил Ерлан Кошанов.

Председатель Халық Кеңесі подчеркнул, что новый институт обладает особым конституционным статусом и правом законодательной инициативы, что возлагает на него высокую ответственность. Работа Совета организована по трем ключевым направлениям: межэтнические отношения, гражданское общество и регионы. При этом деятельность Халық Кеңесі не будет ограничиваться лишь работой его комитетов и 126 членов.

«За каждым из вас стоят люди, трудовые коллективы, профессиональные сообщества и общественные объединения. Поэтому мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто готов участвовать в нашей работе, предлагать решения и реализовывать полезные для общества инициативы», - подчеркнул он.

В числе приоритетов Совета будет укрепление межэтнического согласия и развитие общественных инициатив. Ерлан Кошанов отметил важность сохранения накопленного опыта этнокультурных объединений, а также продолжения работы Домов дружбы, советов аксакалов и матерей, молодежных объединений и медиаторов. Халық Кеңесі намерен объединить усилия этих институтов и расширить возможности для их участия в решении актуальных вопросов общественной жизни.

Отдельное внимание было уделено выстраиванию системной работы с регионами. Представители общественных советов и общественных организаций получили возможность поднимать актуальные вопросы местного значения на общенациональном уровне. При этом принципиально важно не ограничиваться сбором предложений, а создавать действенные механизмы их рассмотрения и реализации.

Сегодня в Казахстане действуют более 200 общественных советов, объединяющих около 3,5 тысячи человек. По словам Ерлана Кошанова, это значительный общественный ресурс, потенциал которого необходимо использовать в полной мере. Как он отметил, жители регионов лучше всех знают проблемы своих городов и сел. Нередко именно на местах рождаются наиболее эффективные решения. Поэтому задача Совета не оставлять этот опыт в пределах одной области, а превращать лучшие инициативы в общее достояние страны.

Для повышения эффективности взаимодействия планируется развивать обмен успешными практиками между регионами, формировать системный подход к решению общих проблем и создать единую информационную систему обратной связи. Такой подход позволит наладить устойчивую связь между региональными общественными институтами и Халық Кеңесі, а также сформировать системную картину проблем, требующих внимания и совместных решений.

Важной темой встречи стала поддержка молодежи и расширение ее участия в принятии решений. Среди наиболее актуальных вопросов были названы доступ к качественному образованию, трудоустройство, развитие предпринимательства и решение жилищных проблем. Особую значимость эти вопросы имеют для молодых людей в регионах.

В качестве эффективного инструмента содействия занятости был отмечен проект JOLTAP, реализуемый в Астане по поручению Главы государства. За время работы проекта профессиональные навыки получили 22 тысячи человек. Шесть из десяти участников нашли постоянную работу, еще около двух тысяч открыли собственное дело.

На первой сессии Халық Кеңесі Глава государства поручил распространить этот опыт на все регионы страны. В настоящее время прорабатываются вопросы дальнейшего масштабирования проекта и расширения его возможностей для профессионального обучения, трудоустройства и развития предпринимательства.

Еще одним приоритетом станет развитие предметного взаимодействия с неправительственным сектором. В стране зарегистрировано более 23 тысяч неправительственных организаций, многие из которых вносят существенный вклад в решение социальных проблем и поддержку граждан. При этом, как подчеркнул председатель Халық Кеңесі, необходимо объективно оценить состояние гражданского сектора, определить существующие барьеры и выработать практические решения.

Представителей неправительственных организаций пригласили к участию в работе профильных комитетов и экспертных групп Халық Кеңесі. Особое значение будет иметь опыт региональных организаций, непосредственно работающих с населением и хорошо знающих потребности местных сообществ.

В ходе встречи также обсуждались вопросы поддержки литературы, развития культуры чтения и сохранения культурного наследия. Представители общественности региона Данильбек Саратов, Алима Дүйсмагамбетова, Сергей Быков и Адилет Орынбасаров подняли темы продолжения этнокультурных и патриотических инициатив, приобщения детей к чтению в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт», укрепления межэтнического согласия, а также поддержки молодых авторов и развития литературных проектов.

В завершение встречи председатель Халық Кеңесі отметил, что объединение усилий общественных советов, этнокультурных объединений, неправительственных организаций и молодежных сообществ позволит эффективнее решать общие задачи.

По итогам встречи участники обозначили предложения по развитию сотрудничества в рамках постоянных комитетов Халық Кеңесі, совершенствованию взаимодействия с общественными организациями и реализации региональных инициатив. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. Их главная цель – обеспечить постоянную обратную связь с населением, объединить потенциал общественных институтов и содействовать практическому решению вопросов, волнующих жителей регионов.

