«Қазақстан халқына» строит детский сад в Темиртау

Фото: фонд «Қазақстан халқына»

Детский сад, где дошкольники будут знакомиться с робототехникой, лепить из глины и заниматься по методике Монтессори, строят в Темиртау, в микрорайоне 4А. Здесь создадут специальные условия для детей с особенностями развития, чтобы они могли учиться и играть вместе со сверстниками. Социальный проект реализуют при поддержке фонда «Қазақстан халқына», сообщает Kazpravda.kz

Акиму области Ермаганбету Булекпаеву рассказали, какие условия создадут для детей.

«Қазақстан халқына» финансирует строительство детского сада, какого в Темиртау ещё не было, и предложил уникальный проект по международным стандартам. Особое внимание будет уделено внедрению современных методик дошкольного образования. Партнёры фонда подготовят воспитателей и педагогов к работе по передовым методикам развития и обучения детей.

Для развития малышей предусмотрено много интересного и увлекательного. Оборудуют кабинет робототехники, STEM-пространство для первых экспериментов, ИЗО-ателье и гончарную студию. Будут также библиотека и зимний сад.

Отдельный блок посвятят инклюзии. В детском саду создадут группы, где вместе со сверстниками смогут заниматься дети с аутизмом, нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата. Для них включили в проект сенсорную комнату с сухими бассейнами и тактильными панелями, кабинеты логопеда и психолога, специальные тренажёры. Даже игрушки подберут так, чтобы с детства учить ребят принимать различия. На территории обустроят 13 прогулочных площадок с теневыми навесами, спортивную и общую игровую зоны.

Район для строительства выбрали не случайно. В старой части Темиртау работают крупные промышленные предприятия, где занято много молодых специалистов. Здесь растёт и число новосёлов: два социальных дома на 180 квартир уже заселены, ещё три многоэтажки на 270 квартир строят. Поэтому строительство садика станет долгожданным событием для многих молодых семей.

Объект планируют сдать в 2027 году. Помимо новых мест для детей, сад обеспечит работой педагогов, медицинских и технических специалистов.

— Важно не просто завершить строительство детского сада, а обеспечить его полноценную готовность к работе. Все инженерные коммуникации должны быть подведены и подключены своевременно. Особое внимание необходимо уделить качеству строительных работ. Для этого технический и авторский надзор должны осуществлять постоянный контроль на каждом этапе. Все вопросы необходимо решать оперативно, не допуская срыва сроков, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Фонд «Қазақстан халқына» уже направил на социальные проекты в Карагандинской области более 26,3 млрд теңге. В Темиртау благодаря его поддержке оснастили гимназию имени А. Бокейхана, обновили кабинеты химии, физики и биологии, а также установили спортивные площадки в 30 школах. Теперь новые возможности появятся и у самых маленьких жителей города.