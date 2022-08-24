Азат Бектуров покинул пост гендиректора "Казаэронавигации"

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило об освобождении от должности Азата Бектурова, передает Kazpravda.kz.

"Генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу", - говорится в информации ведомства.

На эту должность он был назначен в августе 2014 года.